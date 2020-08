Salut també farà tests massius a Vilafranca del Penedès i a Santa Coloma de Gramenet a partir de dilluns

El departament de Salut començarà dilluns a fer tests massius a Vilafranca del Penedès i a dos barris de Santa Coloma de Gramenet, el barri Llatí i el Fondo. En el cas de la població penedesenca, les proves es faran al centre cívic l'Escorxador entre el 10 i el 14 d'agost (de 9 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h) i estan destinades a persones entre 19 i 40 anys que "hagin tingut contactes socials sense respectar la distància, sense mascareta, en espais tancats, en reunions o aglomeracions".

En el cas del barri Llatí de Santa Coloma, els tests es faran al centre cívic Pins i es destinen als residents dels carrers Liszt, Rellotge, Wagner, Beethoven, Irlanda i Mn. Jacint Verdaguer. En canvi, els veïns dels carrers Florència, Gènova, Milà, Roma i Perú del barri Llatí hauran d'anar al CAP Barri Llatí. En tots dos casos, les proves es faran entre el 10 i el 14 d'agost (dilluns de 15 a 20 h, i de dimarts a divendres de 8 a 20 h). L'alcaldessa de la població, Núria Parlon, ha indicat a les xarxes socials que els resultats es tindran en 48 hores.

Con el objetivo de parar la transmisión de la COVID-19 #santacoloma participa de una prueba piloto con @salutcat de realización de pruebas #testPCR en el distrito II y distrito VI, del 10 al 14 de agosto. El resultado se tendrá en 48h @scgramenet pic.twitter.com/80Kqk40x15 — Parlon#apeudecarrer #josócabolicionista💜 (@nuriaparlon) August 7, 2020

Precisament aquesta setmana la conselleria ha començat un cribatge massiu en altres poblacions catalanes com Sabadell, Terrassa i Ripollet. L'objectiu de la mesura és detectar i controlar els nous contagis –especialment de persones asimptomàtiques-, per intentar aturar l'augment de casos positius i per evitar haver "d'imposar restriccions més severes" com les que es van haver d'implementar a Barcelona, el Segrià o Figueres i Vilafant per frenar els contagis.

Es redueixen els pacients ingressats

Pel que fa a les xifres de contagis de covid-19, en les últimes hores, s’han detectat 1.275 nous positius, un centenar més que aquest divendres. Segons dades de Salut, en total, des de l’inici de la pandèmia s’han registrat 105.566 casos. Així mateix, s’han notificat tres persones mortes i s'ha tornat a registrar un descens de defuncions per tercer dia consecutiu.

També s'han reduït els ingressos: de 576 a 544 (-32), dels quals 108 (-2) a l’UCI. El risc de rebrot torna a baixar i se situa en 160,34, encara molt per sobre, però, del llindar de risc alt (100).