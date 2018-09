Salut tornarà a adjudicar les obres d'ampliació de les urgències del Taulí, que patiran un retard de mig any

El concurs d'adjudicació de les obres d'ampliació de les urgències de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell s'haurà de repetir després que el departament de Salut s'hagi ''plantat'' davant l'augment de pressupost de l'empresa adjudicatària, Acciona, i hagi decidit retirar-li la concessió. Així ho ha explicat aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha lamentat que els fets comportaran uns retards aproximats de sis mesos perquè s'haurà de tornar a començar el procediment d'adjudicació.

Vergés ha detallat que Acciona, després de guanyar el concurs, ha modificat el pressupost de l'adjudicació fins al 20% màxim que permet la llei i, per aquest motiu, i tenint en compte que ''no ens sobren els recursos'', el departament ha pres aquesta decisió. Vergés ha qualificat la situació de ''clamorosa i injusta'' perquè sorgeix d'empreses grans ''especialistes'' en fer concursos, i ha recordat que l'Ajuntament de Sabadell hi ha aportat fins a 4 milions d'euros. Fonts del departament confien que aquesta decisió pugui ser també ''exemplar'' per a altres concessions.



Les obres van quedar paralitzades a principis de setembre, i havien començat el maig passat, amb un calendari d'execució de 15 mesos. L'ampliació ha de donar resposta als problemes de saturació que pateix el servei des de fa anys i comptava amb la construcció de dues noves plantes a sobre de l'actual edifici i 72 nous llits.