Salut, en alerta per l'augment de casos a les residències

A diferència del que va passar durant la primera onada, els primers compassos del segon embat del covid-19 a Catalunya havien deixat les residències de gent gran fora dels focus principals d'aquest estiu. La treva dels últims dos mesos –quan pràcticament no es detectaven infeccions, tret de brots puntals– ha acabat i Salut comença a notar l'impacte del coronavirus en aquesta població, la més fràgil, coincidint amb el segon pic epidemiològic (que situa a la segona setmana d'octubre). "S'han disparat els casos a les residències", ha advertit el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Unes 363 persones s'han contagiat les últimes dues setmanes, una xifra que representa menys de l'1% de la població que viu en residències a Catalunya però que posa en alerta les autoritats sanitàries per la vulnerabilitat de la gent gran i el record de l'escenari dramàtic viscut el mes d'abril.

No és casualitat que divendres passat s'aprovés la limitació de les sortides de les persones més dependents: els geriàtrics són el segon focus de contagi a Catalunya. Prova d'això és que, a data del 18 d'octubre, el 6% dels geriàtrics catalans tenien com a mínim una infecció confirmada, i entre el 9 i el 15 d'octubre es van haver de fer un total de 4.126 PCR a residents i contactes estrets, és a dir, els treballadors dels centres. D'aquestes proves, el 6,7% van donar positiu.

Entre les mesures que s'han impulsat per controlar l'expansió del virus en aquests entorns tan proclius per a la propagació, Ramentol ha recordat que Salut intensificarà l'automostreig del personal d'atenció directa a les residències. En especial, es prioritzaran aquells centres amb zones d'elevada incidència o les anomenades residències blanques, és a dir, les que menys contagis han registrat (o cap). També serà clau reforçar la vigilància en les residències de tipus C, les més petites, per la seva dificultat a l'hora de sectoritzar espais.

Tot i que en aquest segon embat del virus es permetran les visites familiars pel benestar dels residents, Salut ha limitat durant quinze dies les sortides dels residents amb menys autonomia per tal que els centres puguin controlar millor que es compleixen les mesures de protecció i que no hi ha risc que el coronavirus entri en les instal·lacions. Amb tot, la directriu és no aïllar els avis si no estan infectats per evitar els efectes nocius d'aquesta separació dels éssers estimats.

Les residències verdes i taronges (que reporten cap positiu o pocs casos, respectivament) hauran de garantir que els avis puguin rebre, com a mínim, una visita setmanal i consensuant els horaris amb els familiars, mentre que en els centres vermells (on hi ha contagis i no es poden sectoritzar) hauran d'habilitar-se eines telemàtiques.