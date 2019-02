Salut amenaça amb més multes la promoció del medicament il·legal MMS

El departament de Salut ha advertit de possibles multes si en un acte convocat per Dolça Revolució, l'entitat liderada pel pagès balaguerí Josep Pàmies, es promou l'MMS, un suplement mineral considerat "un medicament il·legal". Segons ha denunciat Dolça Revolució, el Govern ha amenaçat la parròquia que acollirà l'acte aquest dissabte amb sancions de fins a un milió d'euros si en la conferència es promociona l'MMS.

Dolça Revolució ha assegurat que la parròquia ha rebut un escrit d'advertència del cap del Servei de Control Farmacèutic de la Generalitat, Salvador Cassany. En l'acte, també està previst que intervingui el veterà dirigent d'Unió de Pagesos Pep Riera.



L'MMS o suplement mineral miraculós és una dissolució al 28% de clorit de sodi (NaClO2) a la qual s'atribueix la capacitat de curar la malària, la diabetis, l'autisme, el càncer, l'hepatitis i la sida, entre d'altres. El departament de Salut ha recordat aquest divendres que l'MMS "és un medicament declarat il·legal i prohibit des del 2010 per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris" i que existeixen "evidències científiques que aquest producte és nociu per a la salut si s'ingereix". Des de Dolça Revolució, però, afirmen que Pàmies "mai ha dit que l'MMS sigui un medicament, malgrat que pugui tenir propietats saludables i preventives".

L'organització de l'acte ha decidit, de moment, mantenir la conferència, segons ha assegurat en la nota. També ha denunciat que l'escrit enviat a la parròquia constitueix "un abús il·legal de poder" i que, per aquest motiu, Pàmies "ha decidit interposar un recurs jurisdiccional al jutjat contenciós administratiu, amb la tramitació d'un procediment especial per a la protecció de drets fonamentals".

Les sancions a Pàmies

Salut ha informat que ha obert dos expedients a Dolça Revolució i un altre a Josep Pàmies per promocionar a la seva web diferents pàgines en les quals es feia referència a l'ús de l'MMS per tractar diverses patologies i per ser el promotor i organitzador d'una conferència que va tenir lloc a Balaguer l'octubre del 2018.

En total, les sancions imposades fins ara a Pàmies ascendeixen a 678.001 euros, dels quals n'ha abonat 18.000 corresponents a la primera sanció, mentre que les altres dues sancions han sigut recorregudes. A l'octubre l'impulsor de Dolça Revolució va anunciar que es deslligava de l'entitat per protegir les persones del seu entorn del que considera "atacs" per part de Salut.