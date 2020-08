Salut comença un cribatge selectiu convocant per SMS en alguns carrers de Terrassa

Una convocatòria selectiva per SMS a veïns d'alguns carrers dels barris de Ca n'Anglada i Can Palet de Terrassa. El departament de Salut continua la recerca de ciutadans que s'hagin contagiat de covid-19 però siguin asimptomàtics. Als cribatges massius que des d'aquest dimecres es fan a Vic, la Seu d'Urgell i Alcarràs, se n'hi afegeix ara un de selectiu a la ciutat de Terrassa, un dels municipis on el Govern volia aplicar restriccions per la incidència del virus, tot i que un jutjat de Barcelona ho va tombar.

En aquest estudi selectiu de Terrassa, Salut busca uns 4.500 veïns de dues zones molt especifiques de la ciutat on s'ha detectat un nombre més alt de contagis. "La intenció és fer aquest tipus d’accions cada vegada que observem un focus molt concret", explica Cati Serra, directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Oest. L'SMS que reben els ciutadans va acompanyat d'una cita amb un dia i una hora per anar-se a fer la prova PCR. A més, la resta de veïns dels CAP Llàtzer, CAP Terrassa Est i CAP Sud també poden anar a aquests centres fins dilluns vinent per fer-se el test, si volen.

L'objectiu principal del cribatge, però, és localitzar com més veïns millor d'uns "carrers específics" de la ciutat on s'ha observat que hi ha més transmissió comunitària. Aquests punts s'han trobat analitzant les dades dels tres ambulatoris.

651x366 Cues a Vic pel cribatge massiu que ha començat Salut aquest dimecres / FRANCESC MELCION Cues a Vic pel cribatge massiu que ha començat Salut aquest dimecres / FRANCESC MELCION

Els cribatges que des d'aquest dimecres es fan també a la Seu d'Urgell, Vic i Alcarràs no són tan selectius però sí que se centren en determinats col·lectius d'edat o professionals. Per exemple, els tests que es fan avui a la Seu d'Urgell són únicament per a treballadors del sector de la restauració, mentre que demà es limiten a veïns d'entre 16 i 35 anys i divendres a persones d'entre 35 i 50 anys.

A Vic l'objectiu també és la recerca de malalts asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys, mentre que a Alcarràs les proves –que només es faran aquest dimecres– se centren sobretot en adults i infants que tenen contacte amb el món de la pagesia, amb empreses hortifrutícoles o que viuen en entorns residencials.