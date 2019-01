Salut conclou que els centres on va ser atès el nadó de Pineda de Mar van actuar de manera "correcta"

La investigació que va obrir el departament de Salut per aclarir si hi havia hagut negligència en el cas del nadó mort per presumptes maltractaments del seu pare ha conclòs que "l'atenció clínica" que va rebre l'infant va ser la "correcta" en tots els centres sanitaris on va ser atès: el CAP de Pineda de Mar, l'Hospital de Calella, l'Hospital de Mataró i l'Hospital de Vall Hebron –on va ingressar el 4 de gener i on es van detectar els presumptes maltractaments.

Malgrat tot, sí que s'han detectat errors administratius en la identificació del nadó amb el Codi d'Identificació Personal (CIP) correcte, cosa que va provocar que els diferents professionals no disposessin dels mateixos antecedents a l'hora de visitar el nen. Tot i així, això no fa variar l'exploració clínica de l'infant.

Per aclarir els fets, la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària ha entrevistat tots els professionals que van estar en contacte amb el nadó, de dos mesos: set metges, quatre infermeres i dues treballadores socials. També ha analitzat la història clínica del pacient. Amb tota la informació recopilada, la investigació ha determinat que les declaracions dels professionals sanitaris entrevistats, que van manifestar conèixer el protocol de maltractament infantil, coincideixen amb les valoracions i els registres clínics.

També es conclou que cap facultatiu va activar el protocol de maltractament infantil per risc greu abans del 4 de gener –quan ho va fer la Vall Hebron– perquè no es va identificar "cap incident que fos motiu d'activació". A més, segons els sanitaris, el comportaments dels pares amb el nadó mentre van ser al centre sanitari "no diferia del de la resta de pares".

L'únic avís que es va donar va ser als serveis socials. Una infermera de l'Hospital de Calella va notificar a la treballadora social del mateix centre que seria convenient fer un seguiment del nen per "possibles problemes d'educació sanitària dels progenitors". D'aquesta manera, es va iniciar el procés establert per fer aquest seguiment i es va comunicar el cas a l'educador social dels serveis municipals.

Després de la investigació, s'ha determinat també que els mitjans assistencials que es van aplicar eren els "adequats" i que el temps que es va dedicar a visitar el nadó va ser "superior a la mitjana", les exploracions es van fer "d'acord amb la patologia referida" i es van practicar les proves "adients" al quadre clínic referit.

Nou protocol per a nadons

El departament de Salut també ha informat que treballa en una actualització del protocol contra maltractament infantil que inclou, per primer cop, el maltractament prenatal i a nadons. Aquest nou protocol, que divendres ja va reclamar el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es preveu aprovar durant el primer trimestre de l'any.

El pare del nadó, un jove de 21 anys, de nacionalitat uruguaiana i veí de Pineda de Mar, està en llibertat provisional amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país, després de declarar davant del jutge, davant del qual únicament hauria reconegut que va sacsejar el nadó per despertar-lo perquè estava inconscient.

La DGAIA també ha obert un expedient d'informació reservada per avaluar el compliment o no dels protocols de detecció i comunicació de situacions de maltractament.