Salut confirma que Lleida continuarà a la fase 1

La proposta d'avenç en el desconfinament que la conselleria de Salut traslladarà al govern espanyol manté, finalment, l'àrea de Lleida a la fase 1. En aquesta zona s'hi ha detectat un augment de casos que es vincula en part a l'activitat en escorxadors i plantes de processament i a la celebració d'una festa d'aniversari amb una vintena de contagis. Salut s'havia donat uns dies per acabar de decidir si frenava l'avenç de l'àrea o demanava que passés a fase 2.

La conselleria sí que ha plantejat el pas a la fase dos de la Catalunya Central, Girona i les àrees bàsiques del Garraf i l'Alt Penedès de cara a dilluns que ve. I també la unificació de l'àrea de la ciutat de Barcelona i les dues regions metropolitanes, que estan totes en fase 1.

Fonts de Salut Pública consultades per l'ARA atribuïen l'increment de casos detectat a Ponent a l'augment de la capacitat diagnòstica, que ha permès detectar cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives en poblacions com Balaguer, Cervera, Mollerussa, Tàrrega i, sobretot, a la ciutat de Lleida. A més, els plans de diagnòstic massiu entre professionals sanitaris i en residències han permès fer més de 2.000 proves tant entre personal com a usuaris.

Des del Govern admeten que l'origen d'una part dels contagis s'ha pogut donar entre treballadors –i alguns familiars seus– d'empreses agroalimentàries, concretament en escorxadors i plantes de processament de carn, o entre alguns temporers, però asseguren que aquests casos representen una part molt petita del conjunt: són una tercera part dels positius que s'han detectat els últims dies. En el sector càrnic, per exemple, hi treballa molta gent i a temperatures molt baixes –el fred evita que es faci malbé la carn–, dues condicions que afavoreixen la supervivència i la circulació del virus.