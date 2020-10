Salut contractarà 600 rastrejadors més

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar aquest dimarts, durant el ple monogràfic del Parlament dedicat al covid-19, que en les pròximes setmanes s’incorporaran progressivament fins a 600 professionals més als serveis de vigilància epidemiològica per fer el rastreig de casos de coronavirus. Concretament, formaran part dels diferents equips de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) desplegats arreu del territori i, a més de fer el seguiment de les cadenes de contacte i la identificació de l’origen dels focus que se’ls notifiquen, treballaran sobre el terreny a les residències de gent gran i en els centres de treball per evitar l’eclosió de brots de gestió complexa. La tria dels espais no és aleatòria sinó que respon a la vulnerabilitat de la gent gran en el cas de les residències i també a la facilitat del virus de saltar a la comunitat quan el brot comença a l’àmbit laboral.

Fonts governamentals concreten a l’ARA que ja hi ha un acord perquè, en els propers dies, s’incorporin els primers cent professionals a la xarxa. Seran precisament els que faran la tasca de prevenció i seguiment en residències i empreses. La majoria treballaran fora de Barcelona i l’àrea metropolitana, per enfortir els engranatges de salut pública arreu del territori. “La idea és que les contractacions siguin estables i es pugui reforçar aquesta disciplina dins el sistema sanitari”, precisen des de Salut.

Farmacèutics i veterinaris

La salut pública és l’àrea sanitària més infrafinançada a nivell estatal: abans del covid-19, Espanya invertia només l’1,1% del pressupost de sanitat en la prevenció i la vigilància epidemiològica. Aquesta falta de suport econòmic també implica que l’àmbit té menys popularitat entre els metges en formació, i com que d’epidemiòlegs n’hi ha pocs -una desena de graduats cada any-, Salut concreta que s’està reforçant el servei amb professionals de diverses especialitats que han fet formació superior en salut pública, com ara farmacèutics o veterinaris.

El coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, l’epidemiòleg Jacobo Mendioroz, també es va referir a la contractació de més de mig miler de professionals a les unitats de vigilància epidemiològica com a “reforç necessari” per augmentar l’èxit en la traçabilitat dels contactes i dels casos positius. “Ens permetrà investigar brots com els que s’estan donant ara a les Terres de l’Ebre, identificant nous focus i atacant-los perquè no s’escampin”, va afirmar.

Ara bé, Mendioroz va reconèixer que potenciar la capacitat de rastreig requereix una inversió forta en recursos humans i en sistemes que encara no s’ha resolt del tot. La conselleria de Salut vol tenir un total de 3.000 professionals dedicats al covid-19. Ara a Catalunya hi ha unes 2.000 persones fent la gestió de casos i del rastreig de contactes.

Aproximadament unes 250 persones treballen als diferents serveis de vigilància epidemiològica i un miler són gestors covid que s’integren a l’atenció primària i a les escoles per entrevistar casos sospitosos. Salut es va comprometre a contractar 500 scouts, els rastrejadors que fan seguiment dels contactes estrets per telèfon i coordinats pel 061, però al setembre encara n’hi havia 120.