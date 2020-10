Salut espera cribar 8.230 alumnes i professors de tots els centres educatius de Salt

El cribatge massiu a tots els centres educatius de Salt ha començat aquest matí a l'escola Vilagran i continuarà les pròximes setmanes de manera gradual i fins a fer una PCR a tota la comunitat educativa saltenca. El departament de Salut calcula que, en total, es podrien cribar fins a 8.230 persones, que són tots els alumnes, professors, monitors i personal administratiu de la vintena de centres on es faran tests. Al municipi, i segons dades d'Educació, hi ha 23 grups bombolla confinats que pertanyen a deu centres. En total, un centenar d'alumnes i professors han donat positiu, cosa que ha obligat a posar en quarantena unes 400 persones, entre estudiants i docents.

La conselleria ha decidit fer un test massiu a totes les escoles perquè les mesures aplicades fins ara no han aconseguit rebaixar les xifres de contagi. De fet, si es comparen les dades de la ciutat amb la resta de poblacions catalanes, Salt és el segon municipi amb una positivitat de les PCR més alta (17%) i el quart amb l'índex de rebrot i la incidència acumulada més nombrosos: té un risc de 813 i una taxa de confirmats per cada 100.000 habitants de 381.

A principis de setembre Salut va fer un cribatge a tota la població i a mitjans de mes el Procicat va aplicar restriccions tant a Salt com a Girona. Ara bé, tot i aquestes mesures, les xifres no han parat de créixer des que es van començar a disparar a principis d'agost. "Els números no ens van a favor, hi ha una incidència més alta que en altres indrets", ha afirmat el delegat de Salut a Girona, Miquel Carreras, que ha admès que la situació epidemiològica "no acaba de millorar".

De fet, quan es va fer el test multitudinari a principis de setembre els contagis afectaven principalment quatre carrers (Ramon i Cajal, Marqués de Camps, carrer Major i avinguda d'Olot), però ara els cribatges s'han de fer a totes les escoles perquè el virus s'ha estès per la població.

Carreras ha destacat que estan fent una feina de "sensibilització" i "conscienciació" entre la població perquè es compleixin les quarantenes i mesures amb 12 agents cívics contractats per l'Ajuntament. I, segons fonts del consistori, la setmana vinent s'hi incorporarà la Creu Roja per ajudar en les tasques informatives.

Problemes d'habitatge i de precarietat

L'alcalde de Salt, Jordi Vinyes, ha assegurat que l'Ajuntament "ha abocat tots els esforços" per assegurar que es compleixen els confinaments i les mesures restrictives. I ha detallat que han inspeccionat prop d'un centenar de comerços –acció que s'ha traduït en 19 sancions–, i que, des del 9 de juliol, han posat més de 450 multes a ciutadans per no portar la mascareta.

"Des dels serveis socials cobrim totes les necessitats de la gent de Salt", ha afirmat Vinyes, que ara per ara no preveu oferir cap ajuda social per a les persones que, per la seva precarietat laboral, no poden estar 10 dies confinades sense treballar. "Apliquem les mesures que Salut estableix, però mai hem deixat d'atendre o de donar resposta a ningú", ha recalcat.

Ara bé, el professor de la Universitat de Girona (UdG) i formador en dinamització comunitària Mostafà Shaimi ha assenyalat que "hi ha una capa de la societat que no acudeix als serveis socials" o que no pot optar a cap ajut perquè està en situació irregular. A més, Shaimi ha subratllat que a Salt hi ha un "problema molt greu d'habitatge": "Com en altres municipis catalans, hi ha una gran concentració de persones en blocs d'edificis i en un mateix pis, on poden viure-hi dues famílies senceres". "Això dificulta molt l'aïllament i trencar les cadenes de transmissió", sentencia.

En aquest sentit, el professor de la UdG ha recordat que hi ha una part de la població saltenca que treballa en l'economia submergida, "i si no vas a treballar, no cobres". "Aquestes persones no poden fer quarantena perquè no tenen baixa laboral. I als llocs que treballen, ningú controla que s'apliquin mesures o protocols per evitar el contagi". Així mateix, Shaimi també ha posat d'exemple un cas que va conèixer la setmana passada: una persona que va donar positiu de covid-19 però a qui el seu cap ha obligat a anar a treballar igualment: "Li diuen que, com que treballa sol, no cal que faci la quarantena".