Salut demana que els més grans de 65 anys no estiguin en contacte amb criatures

Amb les escoles tancades, molts pares i mares han recorregut als avis per cuidar els seus fills mentre no poden fer-se'n càrrec. Potser la solució més fàcil, però segons les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries no és una bona opció.

La Generalitat recomana que totes les persones més grans de 65 anys es quedin a casa "excepte en casos d'estricta necessitat", que no facin servir el transport públic i que no vagin a llocs on no sigui possible que es mantingui una distància d'almenys un metre amb la resta de persones. Aquestes recomanacions s'apliquen a tota la població sana més gran de 65 anys, per més bé que es trobin de salut. També a totes les persones amb malalties cròniques o estats d'immunosupressió, sigui quina sigui la seva edat.

651x366 Cartell del departament de Salut Cartell del departament de Salut

Específicament, en les recomanacions de mesures que cal prendre amb els nens a casa que s'han publicat aquest divendres, la Generalitat demana que s'eviti el contacte de les criatures amb aquests tres col·lectius de risc: els més grans de 65 anys encara que estiguin sans, les persones amb patologies cròniques (hipertensió, diabetis, insuficiència renal, malalties cardiovasculars, càncer, MPOC o d'altres) i les persones que puguin tenir el sistema immunitari deprimit, ja sigui per una malaltia o per l'efecte d'una medicació. Encara que la incidència del coronavirus sobre la població infantil és baixa, cal recordar que els nens són grans transmissors d'altres infeccions, que cal minimitzar en una situació de col·lapse del sistema sanitari.

Fins ara les autoritats sanitàries es referien només a "persones d'edat avançada" però cada cop hi ha més informació sobre el comportament de l'epidèmia per afinar criteris, i és per això que s'ha establert el llindar dels 65 anys.

Les altres recomanacions en relació a la cura de les criatures són coherents amb el tancament d'escoles: no és bo que vagin als gronxadors dels parcs, a cases d'altres amics, als cinemes, als restaurants ni a les zones recreatives. Si necessitin sortir de casa, poden passejar una estona per espais oberts, però sempre que evitin socialitzar amb altres persones, que es mantinguin com a mínim a un metre de distància i que es rentin bé les mans al tornar a casa.