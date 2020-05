Salut critica que el govern espanyol posi dates al pla de desconfinament

La consellera de Salut, Alba Vergés, defensa l'ús de les regions sanitàries i no de les províncies a l'hora de plantejar les diferents fases de desconfinament i assegura que el govern espanyol, a qui ahir va fer la petició en una reunió bilateral, no hi posa pegues, però que el ministeri de Sanitat "no decideix res fins a última hora". "No hi posaran cap pega, així ho van dir", ha assegurat la consellera en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha defensat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, coneix les particularitats territorials catalanes. Vergés ha sigut molt crítica amb el concepte de cogovernança que aplica l'Estat i, també, amb com s'ha gestionat l'estat d'alarma: "La sensació és de poca cogovernança i molta imposició". Ha criticat, per exemple, que decisions com la de fer obligatòries les mascaretes al transport públic s'anunciïn a través del BOE a l'últim moment i sense consultar-les a les comunitats autònomes.

Pel que fa als criteris per passar de la fase 0 a la fase 1, prevista per a l'11 de maig, ha donat per fet que els criteris sanitaris es compleixen al conjunt de les regions sanitàries i molt especialment a Barcelona i les zones metropolitanes on hi ha disponibilitat de llits d'UCI, que ara estan ocupats en menys d'un 60%, però ha demanat que també es tinguin en compte altres criteris com la mobilitat i la possibilitat d'aglomeracions, que fan mes difícil passar d'una fase a l'altra a les regions de Barcelona. No ha descartat que algunes zones puguin entrar a la fase 1 abans que les altres: "No descarto res, ho mirarem tot molt bé".

Ha indicat que hi ha zones amb dades "claríssimes" que permeten pensar que sí podrien entrar en la fase 1 l'11 de maig com Terres de l'Ebre, Pirineu i Aran, Lleida i Tarragona, mentre que n'hi ha d'altres que són "més complicades" com Barcelona ciutat i les dues regions metropolitanes, tant la nord com la sud. En el cas de Catalunya Central ha defensat que, tot i el brot de la Conca d'Òdena, la tendència "és molt bona" i ha afegit que Girona també s'ha de mirar.

La consellera ha considerat una mala manera d'actuar el fet de posar data als següents passos abans de tenir-los ben lligats, per la frustració que això pot generar en la ciutadania. "Dir un calendari et deixa empresonat", ha lamentat sobre la gestió del ministeri de Sanitat, i ha demanat prudència i tenir en compte les especificitats de cada territori.

"No ens hem de relaxar, és un equilibri", ha afirmat sobre la manera com s'ha d'encarar el desconfinament per evitar retrocedir. Per això, ha demanat al govern espanyol que es prenguin les mesures que permetin "evitar ensurts". La consellera ha reiterat que no els preocupa la capacitat, en llits, del sistema sanitari català, que està "preparat", però sí la capacitat de saber detectar molt ràpid els casos i de fer un bon aïllament dels contactes per poder evitar que hi hagi una nova escalada. "Els professionals sanitaris ens demanen molta prudència, el que hem viscut és molt dur", ha resumit.

Vergés ha evitat avançar el posicionament d'ERC sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, però s'ha declarat "molt crítica" amb la manera com l'ha concebut el govern espanyol i la "recentralització" que ha comportat.