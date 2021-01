Salut ja ha detectat 17 casos de la variant britànica i preveu que es multiplicaran

Ja són 17 els casos de la variant britànica confirmats a Catalunya, quan fins ara en constaven dos, i el departament de Salut preveu que aquesta xifra anirà a més els pròxims dies. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha apuntat que aquesta és la variant del virus que més preocupa perquè, tot i que no s'ha demostrat que causi casos de més gravetat, sí que té una transmissibilitat més alta. Argimon, de fet, ha defensat que ara el que més alarma és el nombre de malalts a les UCI, que ja és superior al del moment més alt de la segona onada, i que per això cal frenar el ritme de contagis. Ara hi ha 612 persones en unitats de cures intensives.

Les taxes d'infecció, però, són inferiors a les del pic de la segona onada. Argimon ha apuntat, en aquest sentit, que la tendència és a frenar i "fins i tot a baixar una miqueta" el nombre d'infeccions diàries –estem en 26.000 a la setmana–, però que si ara hi ha més malalts en cures intensives és perquè el pont de la Puríssima va arribar just quan es començava a abaixar la segona onada. Sense temps per a la millora. Ha admès, de fet, que va ser un "error" la manera com es van gestionar les mesures durant el pont. "Només en un mes tenim 300 persones més a la UCI", ha apuntat.

Vista aquesta pressió als hospitals, ha posat èmfasi en la necessitat de frenar el nombre de contagis per evitar que la situació sigui "insostenible" i això, ha apuntat, només es pot aconseguir reduint la interacció social: "Hem de fer menys coses, anar a treballar i a casa". Ha explicat que ja s'han eliminat elements com el cafè de mig matí als bars, que ara tenen horaris acotats d'obertura, i que cal actuar "com més aviat millor" i amb "mesures d'impacte" i de "curt termini".

El secretari de Salut Pública s'ha declarat partidari de mantenir uns dies més les restriccions vigents i de no fer marxa enrere encara ni amb el confinament municipal ni amb els horaris de la restauració per veure si es frena el ritme de contagis. Ha dit que "estaria bé" avançar el toc de queda a les vuit del vespre com demanen algunes comunitats autònomes, tot i que ha apuntat que la franja de vuit del vespre a deu de la nit no té una alta interacció social, i ha proposat mantenir uns dies més el que ja està vigent.

Sobre el confinament municipal, ha defensat mantenir-lo, tot i admetre que li sap greu la situació dels pobles petits. A Barcelona, ha dit, hi ha de tot i, per tant, no ha valorat la proposta de l'alcaldessa Ada Colau d'augmentar el perímetre i fer-lo extensiu al conjunt de l'àrea metropolitana.

Argimon també ha criticat l'acció del govern espanyol, a qui ha acusat de "posar-se de perfil" pel que fa a les ajudes directes que creu que s'haurien de donar als sectors afectats per les mesures i per recórrer la decisió de Castella i Lleó d'avançar el confinament nocturn.

Pel que fa a la vacunació, ha assegurat que ja s'ha vacunat en gairebé totes les residències sense casos actius de covid i que entre els professionals sanitaris tothom s'està volent vacunar i que el rebuig és mínim. Ha lamentat, però, que un divendres s'avisi que dilluns arribaran menys dosis de les previstes. "Tot va molt ràpid, d'un dia per l'altre. De Moderna ens n'arribaran 8.000 la setmana que ve, i durant el mes de febrer, més de 80.000". Ha confiat que al març es comenci a vacunar els de més de 70 anys, com ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

El responsable de Salut Pública ha dit que es podria vacunar durant les 24 hores del dia però que haurà de ser en "centres molt concrets" i que els punts de vacunació mòbil, que sí que es plantegen, serien una estratègia complementària. Seria en espais grans i oberts.