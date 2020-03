Salut anuncia el primer contagi greu de coronavirus i estudia el cas d'una pacient crítica de 29 anys

En les últimes hores, Catalunya ha registrat quatre contagis nous de coronavirus, tots per contacte amb altres malalts confirmats. Aquests positius fan créixer la xifra d'afectats per la Covid-19 fins als 32. Un d'ells, un home de 50 anys, s'ha classificat com un cas greu perquè presenta patologies prèvies. És el primer que rep aquesta consideració, encara que es troba hospitalitzat en una unitat de semicrítics i evoluciona favorablement. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha subratllat que la resta d'afectats -dues dones de 57 anys i 39 anys i un home de 34 anys- tenen una simptomatologia lleu, idèntica a un quadre gripal.

El departament de Salut també estudia el possible contagi de coronavirus d'una dona de 29 anys amb un estat de salut complex i ingressada en cures intensives. Guix ha remarcat que la jove tenia una patologia respiratòria de base i va ser hospitalitzada per complicacions que podria haver causat el virus. "El seu estat de salut ha dificultat la realització de les proves d'identificació de la infecció, però podrem conèixer els resultats que confirmin o no la presència del SARS-CoV-2 en les pròximes hores", ha puntualitzat.

Catalunya continua en l'escenari de contenció de la infecció, segons ha indicat Guix, i fins al moment s'han aïllat preventivament unes 500 persones després que hagin estat en contacte amb la trentena d'infectats. Quatre d'ells estan fent la quarantena a casa .

Veto als congressos per a professionals sanitaris

El director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha anunciat que es prohibeix la celebració de qualsevol reunió, congrés, curs formatiu o simposi que requereixi la presència de professionals sanitaris a Catalunya. La mesura, que ja s'ha aplicat a altres regions com Madrid per recomanació del ministeri de Sanitat, té l'objectiu de protegir el personal assistencial de la propagació horitzontal i, alhora, evitar la circulació del virus entre col·lectius sensibles.

Aquesta directriu s'ha acordat extraordinàriament per minimitzar la possibilitat que els centres sanitaris es converteixin en fonts de transmissió, i en el cas que se celebrin aquestes trobades, Guix ha assegurat que "Salut obrirà una inspecció". Un dels primers esdeveniments que s'han suspès ha estat el Congrés Europeu de Càncer de Mama, que havia de celebrar la seva dotzena edició a Barcelona el proper 18 de març. L'organització ha ajornat la jornada mèdica fins el proper 30 de setembre "per responsabilitat amb la salut dels 2.500 participants previstos".

La suspensió ha entrat aquest dijous mateix en vigor i també inclou els seminaris o activitats formatives per a professionals sanitaris que se celebrin fora de Catalunya. Ara bé, deixa al marge les activitats professionals de cada centre sanitari, com ara els comitès assistencials o clínics propis. "Entenem que són activitats que s'han de continuar fent perquè impacten positivament en l'atenció a les persones", ha assenyalat Ramentol.

El director general de Professionals de la Salut ha anunciat que la conselleria està analitzat centre per centre la disponibilitat de materials de protecció personal, com ara mascaretes, bates i guants, amb l'objectiu d'augmentar-ne la provisió. "Estem fent una compra massiva per garantir que els professionals disposen de les eines adequades per fer assistència", ha apuntat. Amb tot, els hospitals consultats per l'ARA, entre els quals hi ha la Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar, neguen que hi hagi una falta generalitzada de mascaretes o que s'hagin hagut de prendre mesures dràstiques de racionalització d'ús d'aquest material.