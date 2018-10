Salut obre un expedient als organitzadors d'un congrés sobre l'autisme que promocionava un producte prohibit

El departament de Salut de la Generalitat obrirà un expedient sancionador contra els organitzadors d'una conferència sobre l'autisme que aquest diumenge s'ha celebrat a Balaguer (la Noguera) i en què es promocionava un producte declarat medicament il·legal i prohibit des del 2010. La conselleria, segons assenyala a través del seu compte de Twitter, ja havia advertit als organitzadors, al capdavant dels quals hi ha Josep Pàmies, que "no es podia promocionar un producte declarat medicament il·legal i prohibit des del 2010 per les autoritats sanitàries i nociu per a la salut si s'ingereix".

El Departament de Salut obrirà un expedient sancionador contra els organitzadors d'una conferència sobre l'autisme, que s'ha celebrat aquest matí a Balaguer — Salut (@salutcat) 14 d’octubre de 2018

Es tracta d'un producte de clorit de sodi (MMS), químic industrial que s'utilitza com a lleixiu industrial per blanquejar paper o netejar piscines, i que els promotors creuen que "cura" l'autisme. Els organitzadors de la jornada, que ha aixecat una certa expectació, "no han fet cas d'aquestes advertències i per aquest motiu s'ha incoat l'expedient", assegura la conselleria.

No permetrem que es promocionin productes il·legals i que no tenen base científica. Actuarem amb contundència i combatrem els enganys sobre la salut https://t.co/638oYHxTon — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) 14 d’octubre de 2018

En declaracions a TV3, un dels defensors de l'MMS, el químic Gregorio J. Plaers, ha indicat: "El clorit de sodi remou tots els metalls pesants i, a més, remou tots els patògens que hi ha al cos dels nens. Un cop remous els metalls pesants del cervell, el cos comença a funcionar normalment".

La presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, Rosa Serrano, ha mostrat a Efe el seu "estupor" perquè finalment s'hagi pogut celebrar aquesta conferència, que "portava setmanes anunciada, encara que primer van dir que volien fer-la a Lleida i després a Barcelona i Saragossa", i que l'entitat havia denunciat davant la conselleria.

"Capten persones desesperades"

A més, ha subratllat que la conferència ha estat transmesa en directe a través d'un canal de Facebook i "si bé en la propaganda d'aquests últims dies per convocar a Balaguer no apareixia cap al·lusió a l'MMS, en la filmació es veu que sí que han parlat del producte". D'una altra banda, ha lamentat que "aquesta gent capti persones desesperades, que han rebut un primer diagnòstic del seu fill i no saben què fer". A parer seu es tracta de persones "vulnerables, fàcils d'enganyar i d'estafar amb un producte que posa en perill la salut de les seves criatures". "Em rebenta –ha continuat dient– que es lucrin amb la salut de persones vulnerables que l'únic que volen és salvar els seus fills".

La Federació Catalana d'Autisme ha demanat dues vegades poder-se reunir amb la consellera Alba Vergés per tractar sobre aquest tema, l'última vegada el 25 de juliol. Serrano ha explicat: "Ens van dir que es posarien en contacte, però des d'aleshores no ens han dit res més". Al juliol també els van indicar que no serien rebuts per la consellera, actualment de baixa maternal, per qüestions d'agenda, però que els rebria la directora general de planificació en salut, Cristina Nadal.