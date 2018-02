Salut obre un expedient sancionador al congrés pseudocientífic del càncer

El departament de Salut obrirà, finalment, un expedient sancionador als organitzadors del congrés 'Un món sense càncer. El que el teu metge no t'està explicant', que es va celebrar a Barcelona el 13 de gener. El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va denunciar l'acte i va demanar al departament de Salut que intervingués en contra del congrés, ja que segons el Col·legi posava en dubte "de manera explícita" el paper dels metges a l’hora d’informar de manera veraç sobre el càncer els pacients i els ciutadans.

L’expedient es concreta amb la imposició d’una sanció econòmica perquè, durant l’acte, es va fer publicitat i promoció comercial de productes, materials, substàncies i mètodes que s’anuncien o es presenten com a útils per al diagnòstic, la prevenció o el tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics, com ara l'aprimament, la modificació de l’estat físic o psicològic, la correcció o modificació de funcions orgàniques i altres preteses finalitats sanitàries.



Salut informa que per aquest tipus d’actes, de considerable ressò social, "s’actuarà en consonància amb els presumptes perjudicis sanitaris que es puguin ocasionar per la informació facilitada sobre les malalties oncològiques, que podrien generar confusió i engany entre els ciutadans, així com generar presumptes falses expectatives sobre tractaments i pronòstics i impedir que els pacients puguin rebre tractaments adequats, indicats i eficaços, o fins i tot que es pugui propiciar l’abandonament del tractament prescrit pels metges".



També es crearà una comissió d’experts per tal d’avaluar la difusió d’esdeveniments sobre el tractament de pacients amb malalties greus amb teràpies alternatives sense prou evidència científica. Aquesta comissió estarà formada per representants de diferents àrees del departament de Salut, de l’Agència Catalana del Consum i de diferents col·legis professionals. Salut també reforçarà les actuacions preventives en aquest àmbit per evitar futures jornades com aquesta.

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) ja va expressar el seu posicionament contra les pseudociències en el document ' El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius i les teràpies sense evidència científica i pseudociències', on alertava del risc que les teràpies alternatives i pseudociències sense cap evidència clínica ni científica suposen per a la salut. I afegeix que són especialment perilloses en el cas de pacients amb càncer.