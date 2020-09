Salut flexibilitza les visites a les residències

Les persones que viuen en residències tindran més facilitats per rebre visites i també per poder sortir del centre, segons es desprèn de la nova actualització del pla sectorial català de gestió pel coronavirus en l'àmbit residencial. A partir d'ara, el règim de visites ja no dependrà del risc de rebrot que hi hagi a la zona on hi ha la residència, és a dir, que si el centre té pocs casos o no en té cap, podrà obrir les portes als familiars encara que es trobi en un municipi amb un alt risc de rebrot. Evidentment, les visites hauran de seguir prenent totes les mesures de protecció fixades.

El nou pla, per tant, permet visites als residents en centres classificats com a verds (sense casos de covid) i taronges (amb algun cas). En aquestes últimes residències, però, només es permetran les visites als residents que no tinguin covid-19 i que estiguin a les zones habilitades com a verdes dins de les instal·lacions. Actualment, segons el departament de Salut, el 95% de les residències tenen alguna d’aquestes dues classificacions i, per tant, es beneficiarien d'aquesta flexibilització de restriccions. Segons les últimes informacions, a Catalunya hi ha 52.000 residents i només uns 280 estan infectats per coronavirus, és a dir, el 0,5%. Malgrat tot, el departament deixa clar que "d'acord amb la situació epidemiològica de cada territori serà necessari adaptar les mesures de seguretat i de prevenció davant del coronavirus SARS-CoV-2". Les residències vermelles seguiran sense poder rebre visites.

Les sortides dels residents també queden desvinculades del risc de rebrot de l'àrea on estiguin ubicades i les persones prou autònomes podran fins i tot sortir soles a passejar. Les sortides de més d'un dia de durada (com ara caps de setmana, vacances o altres) també es podran fer independentment del nombre de casos que hi hagi a la zona, sempre que es puguin garantir les mesures de protecció. Això sí, el departament demana que, en aquests casos, "s'haurien de constituir unitats de convivència estables". En cas de sortides superiors a 3 setmanes, caldrà fer una PCR a la tornada així com una quarantena preventiva en zona groga durant els 14 dies posteriors al retorn.

Nous ingressos

A més, a partir d'ara, les residències podran rebre nous ingressos. Fins ara, no tots els centres podien acollir nous residents, una restricció que feia difícil que els números acabessin quadrant a finals de mes. A Catalunya hi ha 60.000 places en residències i en queden 8.000 de lliures. Fonts de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) han celebrat la flexibilització, ja que s'acosta molt "al que demanava el sector".