Salut introdueix una nova vacuna contra la meningitis al calendari vacunal

Davant l'increment de dos tipus de meningococs, el W i l'Y, el departament de Salut ha refet el calendari sistèmic de vacunació per cobrir també aquests dos serotipus. El nou calendari vacunal incorpora la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY), que protegeix contra tres tipus més de meningococ, a part del tipus C que s’administrava fins ara. Aquesta vacuna s'administrarà a alumnes d'entre 11 i 12 anys –que cursen sisè de primària– en substitució de la tercera dosi de la vacuna contra el meningococ C conjugada. Amb l'objectiu de controlar més ràpidament la malaltia també es vacunarà els adolescents i joves de 13 a 18 anys.

Aquesta modificació respon al que es va acordar el març de l’any passat al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i té el vistiplau del Consell Assessor de Vacunacions del departament de Salut.

En canvi, per als nadons de 4 i 12 mesos es manté l'administració de la vacuna que protegeix només contra el meningococ del tipus C. Segons Carmen Cabezas, subdirectora general de promoció de la salut, la decisió de vacunar amb la meningitis tetravalent només a partir dels 12 anys s'ha pres des d'un punt de vista de salut pública i de cost-efectivitat, ja que "els casos de meningitis W i Y afecten, sobretot, adolescents i joves". No obstant això, hi ha pediatres que recomanen posar-la ja als 12 mesos, però el cost –té un preu de 55 euros– l'han d'assumir, llavors, els pares.

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) també recomana avançar la seva administració i que aquesta vacuna s'introdueixi als 12 mesos en el calendari sistemàtic, el finançat per la sanitat pública. De fet, ja hi ha comunitats autònomes que ho fan, com Andalusia. "Tot i que aquests meningococs W i Y afecten, sobretot, nens més grans també afecten nens petits, i si la posem també als 12 mesos abans els tindrem previnguts", diu Pepe Serrano, pediatra i coordinador del grup de treball de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. De fet, hi ha centres d'atenció primària (CAP) en què ja s'està recomanant als pares que avancin la seva administració. Cabezas, però, insisteix que una cosa són les recomanacions que es fan des d'un punt de vista individual i una altra, les recomanacions de salut pública.

Segons Serrano, la postura dels pediatres és la de l'AEP, que "és un calendari de màxims", i "el que la lògica diu és que s'hauria d'administrar també als 12 mesos".

Cabezas explica que s'ha començat per vacunar els adolescents i que, "per ara", no es vacunaran els infants ni tampoc s'inclourà en el calendari sistemàtic la protecció contra el meningococ B. "Però això no vol dir que no estiguem estudiant la situació i que quan surtin noves publicacions al respecte això es valori i s'estudiï".

Què és la meningitis?

La malaltia meningocòccica és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ. Se'n produeixen casos durant tot l'any, però de manera més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera. Tot i que existeixen diversos serogrups, els causants de la malaltia són, sobretot, els A, B, C, W i Y.

Aquests dos serotipus W i Y provoquen la malaltia de la meningitis, però amb uns símptomes que "a vegades es confonen amb un quadre de gastroenteritis", apunta Pepe Serrano.

La meningitis es transmet a través de les secrecions respiratòries o per contacte directe amb una persona portadora. La infecció amb meningococ pot limitar-se a la nasofaringe sense produir símptomes o desenvolupar malalties com ara meningitis, bacterièmia (presència de bacteris a la sang) o sèpsia (infecció generalitzada), entre d’altres. Tradicionalment els serogrups B i C produeixen la malaltia sobretot en menors de cinc anys. Actualment s’ha observat un increment de casos pels serogrups W i Y, majoritàriament en els joves.

El paquet de vacunes sistemàtiques inclou les finançades (tot i que no obligatòries) per la sanitat pública. Aquest calendari es modifica a partir de l’evidència científica i els criteris per incloure una nova vacuna són, entre d’altres, que la malaltia sigui freqüent o greu i que la vacuna sigui eficaç i segura.

Les vacunes incloses al calendari vacunal s’administren gratuïtament als més de 1.200 centres vacunals. Amb les vacunes incloses al calendari, cada any es prevenen més de 32.000 casos de malalties, segons informa el departament de Salut.