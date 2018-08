Salut investiga una cinquena mort per l'onada de calor a Lleida

El departament de Salut de la Generalitat ha informat aquest dimecres de la mort d'un home de mitjana edat a Lleida per un possible cop de calor. Segons han informat des de l'Hospital Arnau Vilanova, a la capital del Segrià, la víctima patia una patologia prèvia que es podria haver vist agreujada per l'episodi d'altes temperatures. Si els indicis es confirmen, es tractaria de la cinquena mort a causa de les fortes temperatures enregistrades des del dijous 2 d'agost, quan Protecció Civil va activar el pla d'alerta.



A part, Salut encara intenta clarificar la mort ahir d'un home de 62 anys a la ciutat de Barcelona que també podria estar vinculada a l'onada de calor i que s'inclouria dins d'aquestes cinc víctimes mortals. Tal com ja va informar aquest diari, els tres morts de divendres i dissabte a Tarragona (2) i Barcelona (1) eren sensesostre. De fet, a l'hospital lleidatà van ingressar dissabte –el dia de més calor– dos homes més sense documentació a causa de l'onada de calor. Un d'ells va desplomar-se al mig de la ciutat i va ser immediatament traslladat a la unitat de cures intensives (UCI), segons va informar el diari 'Segre'.

En tot l’episodi d’onada de calor (des de dijous 02/08/18 fins ara), el 061 #CatSalutRespon ha atès 453 trucades relacionades amb l'onada de calor, incloent consultes telefòniques i mobilització de recursos del @semgencat — Salut (@salutcat) 8 d’agost de 2018





En un altre sentit, des del telèfon de Salut Respon 061 s'han atès més de 450 trucades relacionades amb les tòrrides temperatures registrades entre dijous de la setmana passada i aquest dimarts al vespre, quan Protecció Civil va decidir tancar l'alarma per l'onada de calor.