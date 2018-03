Salut investiga un possible brot de gastroenteritis que ha afectat 73 alumnes del col·legi Lestonnac de Lleida

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està investigant un possible brot de gastroenteritis que ha afectat uns 73 alumnes que utilitzen el menjador del col·legi Lestonnac de la ciutat de Lleida. La major part dels afectats va iniciar la simptomatologia durant la nit del 7 i la matinada del 8 de març. Aquesta simptomatologia, en tots els casos, ha sigut lleu, segons Salut, amb un quadre gastroenterític amb vòmits i sense febre.

Des del centre es va donar l'alerta a l'Agència, i la investigació epidemiològica i ambiental es va iniciar el divendres 9 de març amb l'objectiu de trobar l'origen del possible brot. Així mateix, també es van prendre immediatament les primeres mesures de control i fonts consultades assenyalen que caldrà un termini d'entre 7 i 10 dies per obtenir els primers resultats que hauran de confirmar el brot i les seves causes.