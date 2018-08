Salut investiga un brot de legionel·losi a l'Hospitalet de Llobregat

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està investigant un brot de legionel·losi a l'Hospitalet de Llobregat que ja hauria afectat cinc veïns del municipi, quatre dels quals haurien requerit hospitalització. A hores d'ara, sembla que tres dels afectats ja han sigut donats d'alta i els dos restants evolucionarien positivament.

Els malalts, quatre homes i una dona d'entre els 59 i els 80 anys, van començar a tenir símptomes entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. Tot i això, la investigació epidemiològica i i l'ambiental van començar el mateix dia de la notificació dels contagiats.





En aquest sentit, des de l'ASPCAT s'ha ordenat que es netegin i desinfectin les instal·lacions de risc, com ara torres de refrigeració d'aigua, així com la recollida de mostres d'aigua d'aquestes instal·lacions per analitzar-les. A més, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha limitat el funcionament de fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària a la ciutat. I és que cal tenir en compte que la legionel·losi es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols.



Des de Salut resten a l'espera dels resultats de les analítiques fetes i de moment no es pot descartar que puguin aparèixer més afectats en els pròxims dies, ja que el període d'incubació de la malaltia pot allargar-se fins a les dues setmanes.





L’Agència de Salut Pública de Catalunya, conjuntament amb l’Ajuntament, està investigant un brot de legionel·losi produït a #LHospitalet. Hi ha 5 afectats: 4 han requerit hospitalització (3 han estat donats d’alta i un resta ingressat amb bona evolució) https://t.co/HNQFqcmgNR — Ajuntament de L'Hospitalet (@LHAjuntament) 10 d’agost de 2018