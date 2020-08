Salut no exigirà quarantena als curats del covid i els dona per immunitzats

Les persones que hagin passat el covid-19 no hauran de fer l’aïllament si són contactes estrets de nous positius perquè es pressuposarà que han adquirit certa immunitat contra el virus, segons estableix l’actualització del protocol català d’actuació davant de casos de coronavirus. El departament de Salut va incorporar aquest criteri ja inclòs en el pla del ministeri de Sanitat, i des de dimarts els professionals sanitaris que s’encarreguin del rastreig de contactes no hauran d’indicar la quarantena als recuperats de covid-19.

Tota persona que vagi donar positiu en una PCR els últims sis mesos -el temps que fa que la pandèmia va esclatar al país- està exempta de fer els 14 dies d’aïllament domiciliari tot i formar part de la xarxa més propera d’algun contagiat recent. Amb aquesta agregació al protocol, la conselleria avala la teoria de la immunitat, que diu que un cop superada la infecció el contagiat genera uns anticossos que el protegeixen davant d’una nova infecció per un temps indeterminat.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, diu que el canvi serà especialment útil en la reorganització de les residències de gent gran, ja que evitarà que persones recuperades s’hagin de separar de la resta quan no suposen cap risc. Amb tot, reconeix que encara no se sap si tothom que supera el covid-19 una vegada pot tornar-se a defensar de manera natural, ni tampoc quant de temps dura aquesta suposada protecció. Vista l’experiència amb altres coronavirus, però, defensa que hi ha molt pocs casos de reinfecció.

Argimon puntualitza que es poden donar casos de repositivització -es torna a donar positiu per la mateixa infecció- o de persones que tinguin fins a dos mesos traces genètiques del virus malgrat no ser transmissores. El protocol -matisa- s’anirà modificant amb regularitat.