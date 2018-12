Salut presenta el nou protocol per frenar a temps la malaltia de Chagas

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha presentat avui l'actualització del protocol per lluitar contra la malaltia de Chagas, amb un programa centrat en les dones embarassades llatinoamericanes i els seus fills, el principal focus d'aquesta infecció tropical a Catalunya. El pla pretén augmentar la detecció precoç, reforçar la vigilància dels afectats i obligar a declarar els casos al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya.

La principal novetat del protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas, que renova el del 2010, és la incorporació de la prova de la PCR (reacció en cadena per la polimerasa) al mes de vida dels nadons de mare amb un diagnòstic positiu, per tal de fer una detecció precoç de la malaltia. De fet, diagnosticar la malaltia durant el primer any de vida assegura una probabilitat de curació del 100%, segons l'ASPCAT.

La malaltia de Chagas és una de les malalties parasitàries més esteses al món, amb entre 6 i 7 milions de persones infectades arreu del món segons l'OMS, la majoria a l'Amèrica Llatina. La infecció és ocasionada pel protozou 'Trypanosoma cruzi', transmès per la picadura de la xinxa, i pot trigar dècades a manifestar els seus símptomes. En els països més afectats, la malaltia de Chagas ha estat objecte d'àmplies polítiques sanitàries per eliminar la transmissió d'aquesta malaltia "silenciosa" que pot afectar el sistema cardiocirculatori, digestiu o nerviós i fins i tot provocar la mort.

En una zona no endèmica com Catalunya, l'ASPCAT ha detectat i tractat un total de 1.078 casos en embarassades, provinents de l'Amèrica Llatina, i 28 en nadons entre el 2010 i el 2016, gràcies a un programa de cribratge amb un 86% de cobertura. A més, Salut ha quantificat en un 3,7% la taxa de transmissió congènita, és a dir, de mare a fill, a Catalunya.

El protocol ha estat presentat avui en la cloenda d'una reunió amb més d’un centenar de professionals a l’ASPCAT per compartir les últimes novetats en relació amb el desplegament del programa de prevenció i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya. A la jornada, inaugurada pel secretari de Salut Pública, Joan Guix, i la subdirectora general de vigilància i resposta a emergències de salut pública, Mireia Jané, s’han posat en comú les noves actualitzacions del protocol, així com els principals resultats de l’avaluació feta els últims set anys, i s’hi han incorporat aportacions tant des de la perspectiva de salut pública com de les societats científiques implicades.