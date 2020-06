Salut preveu 20 milions d'euros extres per a la primària de cara a un possible rebrot a la tardor

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha avançat aquest dimecres que el departament de Salut destinarà, com a mínim, 20 milions d'euros extres a l'atenció primària per tal de dotar-la de recursos personals de cara a un possible rebrot a la tardor. De fet, ha apuntat que seria una partida addicional per a l'últim quadrimestre de l'any, entre els mesos de setembre i desembre, eminentment per a la contractació de professionals. L'objectiu, ha dit, és garantir el descans de facultatius i infermeres alhora que s'assegura la cobertura assistencial. "Encara és prematur determinar la quantitat exacta, però segur que no serà menys d'aquests 20 milions d'euros", ha afirmat Comella.

Aquesta inversió extra serà independent de la que el CatSalut farà ara, a l'estiu, de 7,7 milions d'euros, cinc milions més dels previstos abans de la crisi sanitària per al període que va de juny a agost. "Aquest any es vol intentar reprendre l'activitat d'altres estius, però haurem d'estar en alerta constant davant la possible aparició de rebrots", ha destacat el director del CatSalut. En aquest sentit, Comella ha afegit: "Serà una època singular en què es treballarà en la detecció ràpida de casos per tal d'aturar la transmissió del virus".

Els gairebé 8 milions d'euros que es destinaran aquest estiu als centres d'atenció primària (CAP) tenen la finalitat d'enfortir les plantilles, sobretot en personal de medicina i infermeria, perquè es pugui garantir el descans professional "després de la intensa activitat" que la primària ha hagut –i haurà– d'assumir durant l'emergència del covid-19. Comella ha detallat que la despesa extra ha de servir per contractar 436 professionals de diverses categories, cosa que suposarà 200 professionals més que l'any passat, si bé ha matisat que "cada centre" tindrà la capacitat i el marge d'autonomia per decidir quants n'incorpora i de quin perfil.

"No condicionarem aquests diners a una xifra de força contractada o fixarem quines categories, ja que cada entitat en podrà fer ús en funció de les seves necessitats per a la cobertura assistencial i la seva organització interna pel que fa al descans de personal", ha explicat Comella. Amb tot, sí que ha instat els equips de primària a "estabilitzar la situació contractual" d'aquests nous professionals més enllà de setembre. "Els recursos addicionals que posarem a disposició dels proveïdors han de poder garantir aquesta regularització. No podem obligar-los a fer-ho, però és possible i seria la decisió adequada", ha defensat.

Objectiu: reobrir el 60% dels consultoris

La conselleria de Salut espera que en la segona quinzena de juny puguin reobrir tots els CAP que van haver de tancar per concentrar esforços durant la pandèmia. "Si un no ho fa, pot ser per qüestions arquitectòniques o d'espai, però la idea és que tots estiguin operatius a l'estiu", ha subratllat el director del CatSalut, Adrià Comella. Ara per ara, segons ha pogut saber l'ARA, només 12 dels 333 CAP (el 3%) segueixen tancats.

Un cas a part seran els consultoris locals, els quals van tancar gairebé en la seva totalitat durant els mesos de la pandèmia: Comella ha dit que reobriran entre un 60% i un 65% d'aquests petits centres entre el juny i el juliol, especialment els situats en zones turístiques, per anar recuperant l'atenció presencial i garantir la domiciliària. Cal tenir en compte, ha recordat, que l'atenció primària ha assumit el control sanitari de les residències de la gent gran i hi calen més professionals. En l'actualitat, encara hi ha tancats el 66% dels consultoris que gestiona l'Institut Català de la Salut (ICS), de qui depenen el 80% dels centres. És a dir, a 13 de juny un total de 428 consultoris encara no havien reobert.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) reforçarà el seu dispositiu amb 24 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que faran 31.020 hores de servei, per ampliar la cobertura a les zones de costa, que a causa del turisme veuen incrementada la seva població en els mesos estivals.