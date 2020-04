Salut canvia el recompte i són 7.097 morts a Catalunya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 16 de maig del 2020. A Barcelona ha plogut aquesta nit amb ganes. Tot fa pensar que no ha de tornar a ploure, tot i que el dia s'entreveu amb força estones de cel mig tapat. Els núvols no marxaran els pròxims dies i de cara a diumenge i dilluns arribaran noves pluges que faran baixar la temperatura.

1. El total de casos i víctimes de coronavirus a Catalunya és molt més elevat del que sabíem fins ara. El departament de Salut de la Generalitat ha canviat la manera de fer el recompte i informa que el nombre de morts per covid-19 és de 7.097, el doble dels que fins ara s’havia informat.

Per què? Fins ara només s’informava dels pacients als hospitals diagnosticats amb covid-19 que havien mort als centres sanitaris de Catalunya. Però no es tenien en compte les defuncions en residències o als domicilis particulars, encara que es tractés de persones que haguessin donat positiu al test.

I comptats així, què ens hem trobat? Doncs que de les 7.097 víctimes de la pandèmia, tan sols la meitat han mort en un centre hospitalari, i una quarta part han mort en una residència de gent gran.

Ara, Salut utilitzarà com a font la informació que faciliten les funeràries al departament, on s’informa de la causa de la mort –a partir del certificat de defunció–, i es podran classificar les víctimes per edat, sexe i data exacta de defunció.

Molt important: les dades de Catalunya s'han d'interpretar com una actualització i no com un augment. Així, i a falta de confirmació, es creu que el pic de víctimes diàries totals (en hospitals i fora dels centres) coincideix amb el pic de víctimes oficials, que va produir-se a finals de març. És a dir, que la corba s'estaria aplanant, però amb xifres molt més elevades de les que havien transcendit fins ara.

2. Espanya encara està lluny de complir les sis exigències que ha marcat l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per començar el desconfinament, i un dels principals motius és la falta de tests generalitzats per diagnosticar el coronavirus.

I en aquest sentit, ¿en tenim per gaire de guardar les distàncies amb els altres? Doncs potser sí. El distanciament social pel covid-19 podria ser necessari fins al 2022.

Tot i que la ciència encara no pot assegurar-ho, sembla altament probable. Investigadors de la Universitat de Harvard prediuen que mentre no hi hagi vacuna ni tractament específic, només el distanciament social, amb caràcter més o menys intermitent, serà efectiu tant si s’aplana la corba com si hi ha rebrots. Ho publiquen a la revista Science.

3. El virus conviu amb altres malalties greus, com el càncer, i cada dia els malalts han d’anar als hospitals a fer-se la químio. D’això va aquest reportatge de Lara Bonilla i Marc Toro: "M'angoixa pensar que em pot matar el coronavirus i no el càncer". Els hospitals demoren alguns tractaments oncològics per evitar posar en risc els pacients.

4. El curs escolar acabarà al juny, com estava previst, però a l’estiu s’obriran les escoles per fer activitats de reforç escolar i lúdiques, impulsades per administracions o organitzacions, i dirigides sobretot als alumnes de famílies desafavorides que ho demanin. La decisió la van prendre ahir la ministra d’Educació, Isabel Celaá, i els consellers del ram. A Catalunya, va dir el conseller Bargalló, “la nostra proposta és que aquest estiu hi hagi més casals, estiguin més becats i tinguin més contingut formatiu”.

La ministra ha explicat que les activitats que es faran no seran lectives, sinó més aviat d'oci i de reforç escolar per a alumnes vulnerables, i que les dinamitzaran "persones que no treballen habitualment en el curs escolar", com monitors de lleure.

No hi haurà aprovat general, però repetir curs serà "molt excepcional". O sigui que s'ha acordat que passar de curs sigui "la norma general" i que repetir curs sigui "l'excepció".

5. Una bona notícia: Fira de Barcelona ha arribat a un acord amb l’empresa organitzadora del Mobile World Congress, per prorrogar un any més el contracte que tenien per celebrar-hi el saló, segons va avançar ahir l’ARA.

El contracte actual expirava el 2023, però, atès que aquest any no es va celebrar el congrés per culpa de la crisi del covid-19, les dues parts han acordat que el saló també es faci a Barcelona almenys fins al 2024.

6. La mort de l’agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez, que va ser trobat calcinat a l’interior del maleter del seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017, va ser un assassinat premeditat de la seva parella i agent del cos, Rosa Peral, i l’amant d’aquesta, el també policia Albert López. Després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat, el jutge va imposar ahir a Peral una condemna de 25 anys de presó, i a López, de 20 anys. El delicte és el mateix per a tots dos: assassinat amb traïdoria, però el jutge va imposar cinc anys més de presó a Peral perquè té en compte l’agreujant de parentiu, ja que Rodríguez i ella eren parella en el moment del crim.

7. Cuixart, Turull i Rull surten de la presó per reincorporar-se a la feina. I mentrestant, el suplicatori que la justícia espanyola havia de demanar al Parlament Europeu per jutjar el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí s’allarga . La crisi del covid-19 ha paralitzat els tràmits a l’Eurocambra i ha donat més marge a la defensa dels eurodiputats, que continuen tenint immunitat

8. Tenim consells per no llençar menjar a la cuina i aprofitar millor els viatges a comprar, i un reportatge d’Àlex Gozalbo perquè la gent gran faci esport a casa.

9. Acabem amb el Mirades d’avui, la nostra foto a la doble central: una infermera indonèsia protegida amb tot l’equipament de què disposen aguantant un nadó acabat de néixer que també han cobert amb una mascareta en una clínica a l’illa de Sumatra. Una foto que explicarà com va ser venir al món l’any 2020, i que potser ens donarà pistes de com serà el futur immediat.

Gràcies per seguir-nos i que tingueu un bon dia.