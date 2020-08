Salut eleva el risc de rebrot gairebé 10 punts i registra 1.185 contagis nous confirmats amb PCR a Catalunya

La situació de la pandèmia a Catalunya no millora. El departament de Salut ha elevat aquest dijous el risc de rebrot gairebé 10 punts respecte a ahir i l'ha situat en 157,88. També els contagis diaris tornen a pujar del miler després de dues jornades amb registres inferiors a 600 casos. S'han notificat 1.274 contagis nous en les últimes hores, 1.185 dels quals comprovats amb PCR, una xifra que no se superava des del 2 d'agost i que eleva a 95.628 les persones confirmades que han contret la malaltia des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, Salut ha notificat nou defuncions més –ahir se'n van registrar una desena–, que sumen un total de 12.912 morts des del març. Malgrat això, no hi ha hagut cap nou ingrés en hospitals i set persones que eren a l'UCI han rebut l'alta. Encara hi ha 671 persones ingressades, de les quals 125 en estat greu.

Aquestes xifres reforcen l'avís que va fer ahir el president, Quim Torra, que va demanar màxima precaució després de la reunió de seguiment del coronavirus i va avisar de possibles noves mesures si la situació continua amb la mateixa evolució.