Vergés defensa l'estratègia de desprivatitzar hospitals de Comín

La voluntat del Govern de desprivatitzar centres hospitalaris com l'Hospital General de Catalunya continua viva. En una entrevista a TV3, la nova consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el seu equip i ERC veuen amb bons ulls la filosofia del seu antecessor en el càrrec, Antoni Comín, de reforçar el caràcter públic de la salut catalana, però que, després dels mesos en què tot ha quedat aturat per l'aplicació del 155, caldrà fer una mirada a la situació actual i acordar quina és la millor solució per a cada cas.

Sobre casos que havien generat polèmica, com el de l'Hospital General de Sant Cugat del Vallès, ha defensat que aviat s'estudiaran diferents opcions i que pot ser que s'acabi aplicant la que ja s'havia anunciat – la Generalitat havia de comprar el centre al grup QuirónSalud– o una de nova.

Vergés, però, ha defensat que la seva intenció no és fer una política nova respecte a la de Comín, amb qui, ha dit, anaven "de bracet". Ha reconegut les "tensions" que hi ha al Vallès en matèria sanitària perquè hi ha "molta població i hi falten recursos".

El periple del departament de Salut per adquirir l'Hospital General de Catalunya es va iniciar a principis d'octubre del 2016, quan la conselleria va fer una primera oferta a QuironSalud per valor de 50 M€ . Segons va explicar Comín en el seu moment, amb aquesta inversió se supliria la construcció dels nous hospitals bàsics previstos a Rubí i Cerdanyola del Vallès. El grup empresarial, però, va negar qualsevol mena de contacte amb Salut i no va ser fins un mes després, el novembre del mateix any, que l'Hospital General va començar a reconèixer uns "mínims" contactes amb el Govern, tot i que sempre aclarint d'entrada que l'equipament no estava en venda. L'abril de l'any passat, les dues parts engegaven els contactes per trobar un acord per a la compravenda.

Assistència universal

La consellera també ha demanat a la ministra de Sanitat que "respecti les lleis catalanes" i retiri el recurs presentat al TC contra la llei d'universalització de l'assistència. "Demanem respecte a les nostres decisions", ha defensat Vergés, que ha assegurat que a Catalunya no es deixarà d'atendre ningú en un ambulatori o un hospital.

Permís de maternitat

La consellera, que està embarassada, també ha detallat en l'entrevista que té previst agafar-se tot el permís de maternitat perquè, ha dit, és "un dret de l'infant" i s'ha d'establir com la "normalitat". "Crec que és important poder-lo fer i estar amb la nena que vindrà", ha assegurat.