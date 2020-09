Salut treballa per treure la vacunació de la grip fora dels CAP

En plena pandèmia del covid-19, la campanya de la vacunació de la grip tampoc no es podrà fer com s'ha fet sempre. Salut treballa per poder-la fer fora dels CAP en els casos en què les instal·lacions siguin petites i no permetin sectoritzar bé les zones. L'objectiu: evitar una pressió extra als CAP i garantir que els diferents circuits queden separats. Per això, tal com avança El Periódico i ha pogut confirmar aquest diari, es buscaran equipaments municipals de diferents tipus -com casals de gent gran o centres cívics- per poder acollir la campanya de vacunació de la grip, que sol començar a mitjans d'octubre.

D'aquesta manera, alguns CAP més grans i on és fàcil fer la separació de circuits oferiran la vacuna de la grip com han fet cada any, però en alguns casos es treballa per buscar una ubicació externa que doni suport a l'atenció primària.

Segons recull El Periódico, el CAP de Sant Andreu de la Barca ja té cedit un casal de l'Ajuntament que ara s'acondicionarà per poder acollir la vacunació en bones condicions, mentre que en el cas de Barcelona s'està en la fase de detectar les necessitats de cada zona i encara no hi ha una llista tancada de quins equipaments podrien cedir-se.