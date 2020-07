Mapa de rebrots, Sánchez parla de reformar la Constitució pel Rei i, a les 12 h, sorteig de la Champions: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 10 de juliol del 2020. A quarts de vuit del matí plovia a Barcelona. Aquest cap de setmana notarem un canvi de temperatura a la baixa, el termòmetre recularà un parell de graus i aquesta refrescada s'accentuarà durant la primera part de la setmana que ve. Avui hi haurà tempestes al Pirineu i en comarques com la Garrotxa. En molts punts de la costa el sol no sortirà fins al migdia.

1. La preocupació pel brot del Segrià posa en alerta les comarques del voltant. Ahir mateix s’informava de la primera víctima mortal del rebrot.

Aquest és el mapa de brots i positius arreu de Catalunya: en vermell, els brots actius i en carabassa els sospitosos o potencials. Hi ha contagis a l’institut del Perelló, al Club de Polo i en un casal de Cassà. El doctor Trilla diu que l’augment de casos a Barcelona no és "important ni significatiu".

2. Demà passat hi ha eleccions a Euskadi i a Galícia i, de moment, Feijóo, Urkullu i la Junta Electoral diuen que votar és segur, però hi ha rebrots, la gent no les té totes i alguns partits de l’oposició demanen la suspensió dels comicis en algunes comarques.

3. L’Organització Mundial de la Salut admet que el coronavirus es pot transmetre per via aèria, però que és “possible” en llocs tancats, mal ventilats i plens de gom a gom. Els científics de l’OMS accepten aquesta “possibilitat” amb cautela, a l’espera de més evidències en futurs estudis. En aquest sentit, citen brots originats en llocs tancats mal ventilats i amb molta gent parlant o cridant, fet que obliga a projectar més la veu i facilita l’expulsió d’una quantitat més gran de partícules a l’aire.

4. Hi ha dubtes sobre les multes per no portar mascareta. Explica en Pau Esparch que la Generalitat va dir que la multa seria de 100 euros per a qui no en porti. Però això últim no és veritat, perquè el reial decret només es pot aplicar quan no es manté el metre i mig de distància, i el Govern va dir que la mascareta és obligatòria tant si hi ha distància com si no.

5. Cada dia que passa es complica més la situació de Joan Carles I per l’origen opac de la seva fortuna. Per marcar distàncies, el president espanyol, Pedro Sánchez, va plantejar ahir en una entrevista amb el Eldiario.es i Infolibre reformar la Constitució amb un objectiu: limitar la inviolabilitat de què actualment disposa el rei d’Espanya, Felip VI, un canvi amb el qual busca tranquil·litzar l’opinió pública. Pedro Sánchez: “Hem plantejat una reforma de la Constitució per revisar els aforaments dels càrrecs públics i, en conseqüència, que aquests aforaments estiguin circumscrits a la seva activitat parlamentària i no a cap altra. Per tant, si ho defenso per a qualsevol càrrec públic també per al cap d’estat”.

El problema és que per limitar al rei cal reformar la Constitució, i de la manera que va ser escrita la Constitució és pràcticament irreformable.

A l’editorial l’ARA es pregunta si l’Estat s’atrevirà a posar fi a la inviolabilitat del rei, i el fet que Sánchez es vegi obligat a tornar a posar el tema a l’agenda demostra fins a quin punt preocupa el desprestigi de la monarquia, la clau de volta de tot el sistema construït durant la Transició. I advertim que el problema és que no és gens clar que, si tota la veritat surt a la llum, el rei actual no se'n vegi esquitxat i la institució quedi definitivament tocada.

6. Entrevistem Marc Castells, alcalde d'Igualada, membre de la direcció del PDECat, que afirma: “El projecte de Puigdemont s’ha escorat a l’esquerra i demanem que sigui més central”. "El PDECat, en l’àmbit nacional, està allunyat de Marta Pascal i el seu PNC (fins al punt que diu que no hi veu un acord) i, en l’ideològic, de Jordi Sànchez, perquè, per exemple, en qüestions de fiscalitat: «Estem en contra de l’impost de successions »”.

7. I, per cert, el titular més senzill d'aquesta notícia és que Nadia Calviño, la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, va perdre ahir la votació final per ser presidenta de l’Eurogrup, que és la reunió de ministres de finances de la zona euro.

Però si voleu entendre els equilibris que hi ha Europa, llegiu aquest pàgina de la Júlia Manresa Nogueras des de Brussel·les, que explica que el nou president de l’Eurogrup, el ministre de Finances d’Irlanda, és un amant de la rigidesa fiscal. De fet, amb ell de ministre, Irlanda s’ha sumat a la Lliga Hanseàtica, l’agrupació de països petits del nord que lluiten per evitar una ampliació del pressupost comunitari i que s’oposen a aprovar transferències als països del sud si no van acompanyades de retallades pressupostàries.

8. Ens complau llegir el crític Jaume Radigales, que dimecres va anar al Palau de la Música a sentir Núria Rial, Xavier Sabata i Vespres d’Arnadí i li devia agradar tant que escriu: “L’estiu al Palau està sent una alenada d’aire fresc, molt necessària per a les febres prèvies a uns mesos de grans interrogants. Necessitem més que mai els músics i ells ens necessiten a nosaltres, de manera que l'assistència a bons concerts depassa les intencions estètiques per passar a ser, senzillament, opcions ètiques”.

9. Als Esports: aquest migdia, a les 12 h, la Lliga de Campions i la Lliga Europa tenen sortejos de les fases finals, és a dir que avui el Barça sabria amb els guanyadors de quines eliminatòries li tocaria jugar fins al final. La UEFA va confirmar ahir que el Barça-Nàpols de vuitens de final de la Lliga de Campions es disputarà el 7 o el 8 d’agost al Camp Nou a porta tancada. El conjunt de Quique Setién disposarà del factor camp per completar l’eliminatòria i lluitar per un lloc en la final a 8 que es disputarà dies després a Lisboa.

El Girona va guanyar per 1 a 0 l’Almeria, i manté opcions de jugar el play-off d’ascens.

I tenim article del Xavier Fina sobre l’eliminació del seu Espanyol, que bàsicament són unes llàgrimes sobre l’espatlla dels pericos titulades “La tristesa més gran de les no importants”.

10. I al suplement d’estiu expliquem que l ’actriu Candela Serrat i el seu marit, el també actor Daniel Muriel, ja són pares. Serrat, que ha participat en sèries com Seis hermanas i pel·lícules com Cançó per a tu, ha anunciat a través de les xarxes socials el naixement divendres de la seva primera filla, Mérida. Felicitats a l’avi Joan Manuel Serrat.

