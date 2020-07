La mascareta ja és obligatòria, Sánchez deixa caure Joan Carles I, i l’Espanyol baixa a Segona al Camp Nou (1-0): les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 9 de juliol del 2020. Avui farà més calor que ahir, les màximes s'enfilaran un o dos graus més i la sensació tèrmica se situarà al voltant dels 35 graus al migdia. Circularan alguns núvols prims i a la tarda hi haurà tempestes en molts punts del Pirineu.

1. A partir d’avui és obligatori portar la mascareta per a totes les persones a partir de sis anys, a tots els espais públics, encara que es guardin les distàncies de seguretat sanitària recomanades de metre i mig.

Mentrestant, a Lleida hi ha 69 persones ingressades i 9 són a l'UCI.

2. Una bona notícia de les últimes hores, que explica l’Àlex Font Manté: l’anunci de Seat d’invertir 5.000 milions d’euros per fabricar cotxes elèctrics a Martorell. Això sí, exigeix als governs català i espanyol punts de càrrega i energies renovables per generar l'electricitat necessària, no fos cas que per fabricar cotxes nets generéssim energia bruta.

A l’editorial de l’ARA diem que és “una bona notícia en plena depressió”.

“No cancel·larem el Mobile de l’any vinent , com a màxim el posposaríem. No tenim cap interès en anar-nos-en. Ericsson, Huawei i Deutsche Telekom seran a la pròxima edició”.

3. Pedro Sánchez va fer la declaració més dura contra el rei Joan Carles que es recorda de cap president espanyol: “És evident que el conjunt de la població espanyola són testimonis d’informacions inquietants que ens pertorben a tots, a mi també. Vull compartir tres coses. Primer, hi ha uns mitjans de comunicació que no miren cap a una altra banda. Segon, una justícia que està actuant. I, per acabar, la Casa Reial està marcant distàncies davant d’aquestes informacions inquietants i pertorbadores i els ho agraeixo”.

Des de Madrid, la Mariona Ferrer Fornells diu: “La Moncloa està obstinada a fer de tallafocs entre Joan Carles I i Felip VI arran de les investigacions sobre l’emèrit a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Sánchez va voler desvincular del tot les presumptes corrupcions del pare respecte a l’actuació del fill després que transcendís que un gestor del rei emèrit ha admès l’origen opac de 64 milions d’euros de Joan Carles I”.

4. I de la taula de diàleg, què? Ahir la discussió va ser pública, al Parlament, entre els socis de Govern. Sabrià interpel·la el president: “Creiem que es vostè, president, qui ha de liderar-ho, al costat del vicepresident Aragonès. Posem data i obliguem l’Estat a moure fitxa. No els regalem la bandera del diàleg”. I el president Torra respon: “Exercici del dret d’autodeterminació i amnistia, aquests són l’objecte de la negociació. Data i condicions per al referèndum a Catalunya, és molt fàcil”.

5. Dues notícies d’Europa: la cancellera Merkel ha cridat els països nòrdics a invertir en solidaritat, i ha reclamat concessions a nord i sud per pactar els fons de reconstrucció postcovid aquest juliol. Les necessitem.

Internautes de tot el món van començar a les xarxes socials a enviar missatges sobre l’enyorança per retrobar la parella i la comissària d’Interior proposa ampliar el concepte de parella més enllà del Registre Civil, de manera que l’amor sigui “motiu essencial per viatjar a la UE”.

6. I als Esports, el Barça va enviar aritmèticament l’Espanyol a Segona ahir a la nit. Els blaugrana van guanyar per 1 a 0 (gol de Suárez a la segona part), un partit molt competitiu dels pericos, que hauria pogut acabar amb empat perquè els de Rufete van tenir les seves ocasions.

Rufete: “L’equip està molt fotut. És normal, és una situació que ningú vol viure. Però ja els he dit que ens queden tres partits i que hem de seguir creixent i que el que han fet avui és l’exemple del que volem ser, no hi ha més misteri. Jo estic orgullós de l’equip d’avui”.

L’Espanyol baixa a Segona 27 anys després de l'última vegada. És el cinquè descens de la seva història. El Barça queda a un punt del Madrid, que jugarà demà a casa contra l’Alabès.

7. Acabem recomanant aquesta crònica de Jordi Mumbrú sobre l’enderrocament definitiu del Club Riviera, un macroprostíbul a l’autovia de Castelldefels que estava tancat des del 2009 i que ara, onze anys després, va per fi a terra: “Si aquests matalassos parlessin...”

8. I al d’Estiu: “Canelons d’estiu”, el repte gastronòmic que explica la Trinitat Gilbert d'embolicar alguna cosa que no faci calor de menjar.

Fins aquí les claus del dia. Tornem després amb l’anàlisi de l’actualitat.