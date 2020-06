Sánchez pacta amb el PNB i Ciutadans i contesta a Torra. El públic podria tornar als estadis al juliol i adeu a Pau Donés: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 10 de juny del 2020. Aquesta tarda els ruixats i tempestes es concentraran sobretot en comarques de Girona, però de nit pot ploure també a les de Barcelona i a la Catalunya Central. Avui l'ambient serà tan fresc com ahir, a l'espera que la calor repunti el cap de setmana.

1. A la portada de l’ARA, avui, aquesta fotografia del cantautor Pau Donés, a la vorera del diari, al carrer Diputació, feta des d’una de les nostres finestres per la Ruth Marigot. Donés va morir ahir a causa del càncer, als 53 anys.

651x366 Pau Donés al novembre de l'any 2018 / Ruth Marigot Pau Donés al novembre de l'any 2018 / Ruth Marigot

En Xavier Cervantes, el nostre especialista musical, explica quin artista vam perdre ahir, l’autor de La Falca o Depende. Un riff, un toc cubà i una història senzilla.

Al novembre del 2018 Pau Donés va venir a l’ARA, per explicar-nos que parava però que “ pirava”, i de fet tot just fa uns dies es va publicar l’últim disc de la vida de Pau Donés, un home amb un tarannà serè, empàtic, que quan va haver de fer front al càncer de còlon ho va fer de cara: “Jo no soc Superman, perquè si ho fos, no tindria càncer. El Superman no té càncer. El que he fet és buscar on és el límit, el meu cos em diu una cosa, i el meu cap està d’acord amb el cos, que diu: “Queda’t al sofà perquè avui estàs fet caldo”, i llavors hi ha alguna cosa que em diu: “¿I si surts a passejar el cos?”

2. El rei Joan Carles de Borbó és a tot arreu, avui. A l’editorial, titulem que la investigació sobre el rei emèrit ha d’arribar fins al final, i afegim que no hi ha dubte que la investigació és una bona notícia en termes democràtics, però hi ha motius per pensar que sense la feina del fiscal suís Yves Bertossa, que és qui encapçala la investigació per presumpte blanqueig, difícilment la justícia espanyola s’hauria mobilitzat contra algú que fins fa ben poc era considerat intocable.

Al Pareu màquines, l’Àlex Gutiérrez escriu que no cal fer-se il·lusions republicanes: si els diaris deixen caure Joan Carles serà per salvar la institució fent que el seu cas serveixi de (tardà) exemple.

I a la contraportada, en Josep Ramoneda escriu que l’arribada de l’expedient de Joan Carles I al Tribunal Suprem fa més visible encara el que ja és evident: que el règim del 78 va arribar al seu esgotament el 2014, per incapacitat de renovació.

3. Atenció als pactes que busca Pedro Sánchez per ara i per quan acabi l’estat d’alarma. Acaba de pactar amb Cs i el PNB la regulació de després de l’alarma, en què el ministre de Sanitat, Salvador Illa mantindrà el control en cas de rebrot.

És significatiu que quan Sánchez perdi del tot els poders extres –sobretot en Sanitat– retinguts durant més de tres mesos tingui la intenció de seguir anant de bracet del PNB i Ciutadans. Veurem com s’ho prenen a Unides Podem, als comuns i a Esquerra Republicana.

Per cert, continua el pols en la causa judicial per la manifestació del 8-M a Madrid, en què està imputat el delegat del govern espanyol, José Manuel Franco, per haver permès la marxa en ple brot de coronavirus. La jutge que instrueix el cas va rebutjar ahir els recursos presentats tant per la Fiscalia com per l’Advocacia de l’Estat, que demanaven arxivar-lo. Franco, doncs, haurà de declarar avui als jutjats de Plaza Castilla en una causa que s’ha convertit en una batalla oberta entre el govern de coalició de Pedro Sánchez i la dreta espanyola.

De moment, a qui li va tocar el rebre ahir va ser al president Torra. La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, va dir: "Aquesta asfíxia a Catalunya recorda molt a l' «Espanya ens roba » i per a mi no té més valor que aquest descontentament permanent que el senyor Torra vol mostrar per seguir amb la lluita política".

Per cert, que hi ha una pugna entre el ministeri de Sanitat i la lliga de futbol professional, i la Moncloa ja no descarta obrir els estadis. La Lliga confia poder obrir al 30% de l’aforament a partir del 29 de juny. La decisió d’obrir els estadis no serà de les comunitats autònomes.

4. Mentrestant, el Govern continua intentant esmenar l’adjudicació que va fer a finals de maig a l’empresa Ferrovial per fer un seguiment dels contagis de covid-19, després de l’allau de crítiques que va rebre tant dels professionals sanitaris com de l’oposició.

Però no serà senzill de fer. Ahir al matí la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar en una entrevista a TV3 que “segurament” revertir el contracte amb aquesta multinacional espanyola implicarà una compensació econòmica per a la companyia. Ahir, però, cap de les parts va voler pronunciar-se sobre la qüestió.

I sobre la canalla i el coronavirus: Més del 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o presenten símptomes lleus de la malaltia.

Ho indiquen els primers resultats de l’estudi Kids corona, de l’Hospital Sant Joan de Déu. El centre ha fet un seguiment de més de 700 nens i nenes –d’uns 5 anys de mitjana– que han conviscut a la llar amb un progenitor positiu per coronavirus. El 17,5% d’aquests infants es van infectar, una xifra semblant a la taxa de contagi en adults dins d’una mateixa llar, que és del 18,9%. Més de la meitat dels infants estudiats van ser asimptomàtics i la resta van presentar símptomes lleus excepte en un sol cas.

I per a la canalla una mica més gran, selectivitat amb mascareta i rentat de mans constant. Els alumnes estaran asseguts a dos metres de distància i qui tingui símptomes no podrà fer l’examen. I el govern recomana a professors, alumnes i personal no docent que portin menjar i beure de casa.

I ja que som a les aules, un grup de famílies ha creat una iniciativa amb el nom Tornem a les Escoles. Aquest col·lectiu de famílies considera que els drets dels infants no han sigut una prioritat durant el confinament i critiquen la gestió que s’està duent a terme durant la desescalada, ja que, segons ells, només es busquen solucions per a aquells sectors econòmics que tenen un impacte directe en el PIB a curt termini. I, per tant, l’educació n’està quedant exclosa. “Demanem que es consideri l’escola com un servei essencial i que se’l tracti com a tal”.

5. De la pàgina internacional destaquem que la ciutat de Houston, a Texas, ha enterrat George Floyd amb una crida a la justícia racial. L’exvicepresident Joe Biden demana no desentendre’s del “racisme” i l'abús sistèmic”.

I a propòsit d’això, i amb això acabem, us recomanem l’article de Ferran Sáez Mateu en què diu que per lluitar contra el racisme profund, contra el racisme inconscient que s’enganxa com un xiclet, cal desmantellar primer la consistència científica de la noció de raça, i explicar-ho les vegades que calgui.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l'anàlisi de l’actualitat. Que tingueu un bon dimecres.