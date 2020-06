Sánchez diu que està posant fi a la “policia patriòtica”, Torra admet que el Govern ja no té “recorregut polític” i nit de manifestacions pacífiques als EUA: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dijous, 4 de juny del 2020. Avui, en general, les pluges intermitents continuaran fins a mig matí, i a la tarda encara es repetiran alguns xàfecs al Pirineu i en comarques de Girona. Aquest migdia la temperatura serà 3 o 4 graus més baixa que ahir en molts indrets i de nit caldrà tapar-se.

1. Comencem pel més recent: nit de manifestacions pacífiques a Nova York, Washington i Los Angeles.

Malgrat el toc de queda imposat, molta gent ha continuat al carrer en un moviment sostingut, transversal i que demana canvis.

El secretari de Defensa dels EUA ha dit que no calia treure les tropes al carrer i la justícia ha acusat tres agents de policia més que van presenciar la detenció de George Floyd. I un altre antic secretari de Defensa de Donald Trump, James Mattis, ha dit: “Donald Trump és el primer president de la meva vida que no uneix els nord-americans, és que ni ho prova, al contrari, intenta dividir-nos. Som testimonis de les conseqüències de tres anys d’aquest esforç deliberat”.

També aquesta nit ha parlat Barack Obama: “Estem veient unes imatges que no havia vist en la meva vida”, ha dit, i ha afegit que les manifestacions d’aquests dies el fan sentir optimista respecte a la joventut que ha sortit al carrer. Segons ell, les protestes dels joves reflecteixen un canvi de mentalitat que cal sostenir el dia que s’acabi i deixin de sortir al carrer.

2. En política, la sessió d’ahir al Congrés de Diputats ERC va votar a favor de la pròrroga de l'estat d’alarma i Junts per Catalunya en contra. Gabriel Rufián va pronunciar un discurs dur contra Junts per Catalunya: "Per ERC parla i decideix ERC. Des de Brussel·les fins a Martorelles passant pel Congrés i el Parlament, no som els criats de ningú". I va afegir, dirigint-se a Laura Borràs: "Si no sou Convergència no us heu de cabrejar si parlo de Pujol, no? Sobretot perquè convé la unitat i que no ens barallem. No ens hem de barallar".

Laura Borràs ho va encaixar així: "El discurs d'avui del senyor Rufián em sembla innecessari, ofensiu i que mira més al passat que al present, i cap on hem de mirar és al futur. Hem de ser conscients que no podem prescindir de ningú. Tots som necessaris i ens hem de deixar d'atacar a nosaltres mateixos per assenyalar qui impedeix que sobrevivim com a nació".

També al Parlament, a la sessió de control, els dos grups van exhibir diferències i en una entrevista a Catalunya Ràdio el president Torra va admetre ahir que el Govern ja no tenia “recorregut polític”. El president va afirmar que no convocaria els comicis fins que no se surti de la crisi i va lamentar el suport d’ERC al PSOE.

L’editorial de l’ARA diu: “No s’entén la negativa del president a posar data a unes eleccions que ell mateix va anunciar fa uns mesos. La situació ha canviat, sí (en referència al coronavirus), però el Govern continua amb la mateixa manca de rumb compartit”.

Però tornem al Congrés, perquè el debat va tornar a ser de gran agressivitat verbal entre els partits espanyols. Casado va carregar contra Sánchez: "A què juga vostè, Sánchez? Com els totalitaris que esborraven els enemics de les fotos, vostè esborra els morts per poder venir aquí a dir que hi ha hagut zero morts aquesta setmana? És immoral aquest titular".

Casado va arribar a dir: "Sánchez, Otegi, Torra i Junqueras, tot el mateix". Però atenció a una de les rèpliques del president del govern, Pedro Sánchez, admetent que dins la Guàrdia Civil i la Policia Nacional hi ha “policia patriòtica”: "Senyor Casado, l'hi deixaré molt clar perquè no hi hagi dubtes. En aquest govern no hi ha hagut ni hi haurà una intrusió política a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. No som iguals, senyors Casado i Abascal. Mentre governi el PSOE amb Unides Podem mai, mai, mai es farà una mal anomenada policia patriòtica".

Sentint-los parlar així, quan encara comptem morts, és gairebé insultant. Però és que no són només els morts: Espanya ja acapara el 29% dels aturats de la zona euro. I això malgrat que, demogràficament, els espanyols tan sols suposen el 14% de la població. El pes dels aturats de l’Estat a Europa, per tant, duplica el de la població. Ho explica l’Àlex Font Manté.

3. Atenció a aquest mapa: és el de les residències de gent gran investigades per la justícia a Catalunya, la immensa majoria a Barcelona i l'àrea metropolitana. Alguns casos són denúncies particulars o d’entitats, però la majoria les encapçala la Fiscalia, que ha de decidir en un màxim de sis mesos si eleva les denúncies als tribunals. És una informació de Montse Riart.

4. I, parlant de morts, tothom en dona una xifra. L’Institut Nacional d’Estadística diu que a Catalunya la mortalitat va augmentar en 11.494 persones respecte al 2019, una dada que s’acosta més a les 12.323 defuncions que Salut havia notificat fins ahir. Això vol dir que hi ha hagut un increment de morts del 41% des del començament de l'any.

5. I us recomanem un article de Germà Bel sobre Nissan i aquest altre de Sebastià Alzamora en què explica que l'escriptor nord-americà Stephen King s’exclamava de pensar que Trump volia soldats armats contra manifestants pacífics. Diu l’Alzamora que això que l’escandalitzava (amb motiu) és exactament el que va passar a Catalunya l’1 d’octubre del 2017: "No ens cansarem de repetir que aquell va ser, i serà per sempre, un dels pitjors moments de la història de la Unió Europea”.

6. I acabem amb aquest article de Jaume Coll, marmessor literari del poeta Josep Carner, que avui fa 50 anys que va morir a Brussel·les.

I també amb la nostra foto de portada.

315x388 "Sánchez defensa que Marlaska està desmuntant «la policia patriòtica»", portada de l'ARA "Sánchez defensa que Marlaska està desmuntant «la policia patriòtica»", portada de l'ARA

Isidre Correa, contagiat de covid-19 i des del 14 d’abril ingressat a l’UCI de l’Hospital del Mar de Barcelona, ahir va sortir de cures intensives i va ser obsequiat pel personal mèdic amb un bany de sol com a part del seu procés de recuperació física i anímica.

Una foto que parla de l’excel·lència humana i mèdica, i de la creativitat i el compromís dels sanitaris.

Acabem aquí les claus del dia. D’aquí uns minuts tornem amb l’anàlisi. Que tingueu un bon dijous.