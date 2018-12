Sánchez diu ara que de moment no eliminarà la presó permanent revisable

L'assassinat de la jove professora de Huelva, Laura Luelmo, ha tornat a obrir el debat sobre la derogació o no de la presó permanent revisable. El líder del PP, Pablo Casado, ha aprofitat la sessió de control del Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no derogui la presó permanent revisable perquè, a parer seu, és "la millor formula" per evitar aquesta reincidència i "fer que els violadors i assassins estiguin on han d'estar".

Per la seva banda, Sánchez li ha recordat a Casado que la presó permanent revisable està en vigor i li ha etzibat que "això no ha evitat aquest assassinat". Sánchez ha asseverat també que de moment no eliminarà la presó permanent revisable, mentre no es conegui la posició del Tribunal Constitucional.

Sánchez ha avançat també que el consell de ministres plantejarà mesures per millorar la seguretat de les dones en defensa de les seves llibertats. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha matisat les paraules de Sánchez, als passadissos del Congrés, on ha dit que "tothom" sap que des de l'executiu socialista treballen per una reforma del Codi Penal que tipifiqui "millor" els delictes de greus circumstàncies en relació a la llibertat sexual de les dones que no només portarà una definició "clara" sobre agressió i violació, sinó que també "agreujarà les penes".

A més, ha avançat que el govern està pensant en l'article 106 del Codi Penal, que "té a veure amb com una societat es dota de més seguretat", i més, ha afegit la vicepresidenta, quan "estem davant de persones que han comès greus delictes" i són "perilloses fins i tot després del compliment de les penes". Algunes de les mesures podrien ser "dur-ne a terme una vigilància controlada", "saber-ne moviments" i també possibles canvis de domicili. La vicepresidenta, en declaracions a la cambra baixa, ha carregat contra Casado perquè, a parer seu, "és inexplicable" que un càrrec públic hagi "utilitzat el dolorós assassinat de la Laura" per fer una intervenció política al Congrés.

Belarra titlla d'"infame" la intervenció de Casado

Des de Podem, la portaveu de la formació al Congrés, Ione Belarra, en el seu torn de pregunta, ha començat la intervenció criticant que Casado parli de l'assassinat de Luelmo, i ho ha titllat d'"infame". Perquè, a parer de la diputada, calen mesures públiques per evitar que els assassinats es produeixin."Ni pistolers, ni presons permanents revisables", ha sentenciat Belarra.