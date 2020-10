Sánchez sosté que no té ànim d'"imposar" res però que no es podia quedar de "braços plegats"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que l'aplicació de l'estat d'alarma no ha sigut fruit d'una "imposició" ni una "tutela" sobre Madrid, sinó la conseqüència de la inacció de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. "Quan no es prenen les solucions que creiem que s'han de prendre, el govern no pot mirar cap a una altra banda", ha subratllat el cap de l'executiu en una compareixença des de Guarda (Portugal), després de la XXI cimera entre Espanya i Portugal, a la qual han participat una desena de ministres. Sánchez s'ha pronunciat per primera vegada sobre l'aplicació de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid, en vigor des d'aquest divendres a la tarda quan es va publicar el nou decret al Butlletí Oficial de l'Estat a mitja tarda.

"No hem vingut a imposar ni tutelar, sinó a ajudar", ha insistit Sánchez, tal com va dir fa dues setmanes quan es va reunir amb Ayuso a la Puerta del Sol per pactar un espai de cooperació entre les dues administracions. Les paraules del president contrasten amb les de la consellera de la Presidència regional, Eugenia Carballedo, que ha qualificat "d'autoritària" l'aplicació de l'estat d'alarma, AMb això s'evidencia que la coordinació entre els dos governs ha acabat en fracàs. Amb tot, Sánchez ha afirmat que manté la "mà estesa" a l'executiu de la Comunitat de Madrid per gestionar aquestes dues pròximes setmanes i arribar a doblegar la corba de contagis.

L'endemà que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurés que Ayuso no havia fet res davant el creixement pronunciat de contagis, Sánchez ha sigut menys explícit però ha demanat a tots els governants que, per damunt de tot, es marquin l'objectiu de "salvar vides", tal com considera que ha fet el govern espanyol. El cap de l'executiu ha donat aquesta resposta quan li han preguntat per què la Moncloa no havia aplicat fins ara l'estat d'alarma, tenint en compte que fa dos mesos que Madrid és l'epicentre de l'epidèmia a Espanya. El líder socialista ha parlat de les xifres "molt elevades" d'incidència acumulada, d'ocupació assistencial i de positivitat de les PCR a Madrid, i ha assegurat que havia donat una "resposta determinada" a la situació.

Sánchez també ha insistit en el fet que l'estat d'alarma arriba després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de revocar les mesures aprovades pel Consell Interterritorial de Salut, en el sentit que és una eina jurídica diferent de la utilitzada abans, però que les restriccions són les mateixes. També s'ha preguntat per quin motiu la Comunitat de Madrid no va emetre l'ordre dels confinaments emparant-se en la llei orgànica en matèria de salut pública del 1986, que li havia servit per tancar 45 àrees bàsiques del seu territori, i ha suggerit que Ayuso va forçar la revocació judicial.

Quatre àrees bàsiques més confinades

Aquesta norma de l'any 1986 és la que ha fet servir la Comunitat de Madrid per confinar quatre àrees bàsiques més durant dues setmanes que no estan afectades per l'estat d'alarma perquè tenen menys de 100.000 habitants, tal com indica l'ordre publicada al butlletí oficial de la regió aquest dissabte. Són Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo) i Valleaguado (Coslada). Se sumen així a tres àrees bàsiques de salut que ja tenien restringides l'entrada i la sortida: Villa del Prado, Humanes de Madrid i Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes).