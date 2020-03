Sánchez admet que venen "setmanes difícils" per la crisi del coronavirus i apel·la al "deure cívic" de tothom

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat un missatge de tranquil·litat aquest dimarts sobre la crisi de la coronavirus. Ha admès que "tindrem setmanes difícils" però que amb "unitat, serenitat i estabilitat", "junts superarem com abans millor i amb el menor dany possible aquesta crisi". En aquest sentit, també ha apel·lat al "deure cívic" de totes les persones per respectar les normes i evitar la propagació. Durant una compareixença des de la Moncloa, la primera relativa a la Covid-19, després del consell europeu telemàtic no ha descartat prendre noves mesures "proporcionals" al desafiament que hi ha per davant i ha anunciat alguns detalls del "pla de xoc" econòmic que està previst que s'aprovi dijous en un consell de ministres extraordinari. "Estem davant d'una crisi de grans dimensions i no podem donar solucions compartimentades", ha advertit a la resta de partits perquè no hi hagi fissures.

Sánchez també ha defensat el paper que ha tingut l'executiu des del principi de la crisi i no ha fet ni un bri d'autocrítica sobre si s'haurien d'haver activat abans les mesures de confinament reforçades en llocs com la Comunitat de Madrid, Vitòria i la Rioja. En aquest sentit, ha al·legat que el govern espanyol ha fet 34 rodes de premsa des de l'inici de la crisi, 14 del ministre de Sanitat i 20 del director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón.

Quatre mesures de xoc

Pel que fa les mesures econòmiques que està previst que s'aprovin dijous, Sánchez ha avançat que tenen intenció de "dedicar recursos a protegir i garantir el benestar de les famílies", en particular les dels treballadores que s'han vist afectats pel tancament d'escoles. Ha assenyalat que donaran "suport" facilitant la reducció de les jornades laborals i d'ajudes per tenir cura dels fills. Ara bé, no n'ha donat més detalls.

En segon lloc, ha anunciat mesures per garantir el subministrament i la producció de medicaments per evitar un col·lapse sanitari. En tercer lloc, també ha anunciat un pla per evitar la destrucció de llocs de treball. Ha posat sobre la taula mecanismes per als empresaris com la flexibilitat laboral dels treballadors i l'ajustament a mitja jornada, advertint que estaran "vigilants" perquè no se'n faci un ús inadequat.

I en quart lloc, ha promès posar tots els recursos necessaris per donar suport en la liquiditat a les petites i mitjanes empreses. Posaran en marxa línies de crèdit, a més d'impulsar ajornaments i moratòries tributàries. "No permetrem que les tensions de liquiditat temporal siguin un problema de solvència a llarg termini", ha afegit. Finalment, també s'estan estudiant mesures específiques en l'àmbit del turisme i del transport.