Sanfermines de negre contra la llibertat de la Manada

Grups feministes han engegat una iniciativa a les xarxes socials per tenyir de negre el dia del txupinazo dels Sanfermines, el 6 de juliol. Amb el 'hashtag' #MujeresDeLutoPorLaManada, diferents associacions han demanat a les dones que portin samarretes de color negre per protestar contra la llibertat provisional dels membres de la Manada, els cinc homes condemnats per la violació en grup d'una jove durant els Sanfermines del 2016.

La proposta va néixer a València i pretén implicar tant les dones que celebraran la festa a Pamplona com les d'arreu d'Espanya. L'objectiu és "lluitar contra la Manada i contra el sistema, que és la lluita més gran de totes", diuen al compte Alerta Feminista, que va posar en marxa l'acció.

Aquesta campanya s'afegeix a l'onada de reivindicacions que es faran per rebutjar les agressions sexuals i en suport a les víctimes de la violència masclista aprofitant aquests dies de festes.

Recentment, l'Ajuntament de Pamplona va presentar la campanya 'Pamplona lliure d'agressions sexuals', que vol vetllar per unes festes "lliures d'agressions sexistes" i que omplirà la ciutat navarresa de mans vermelles, símbol contra els assetjaments a les dones durant els Sanfermines.