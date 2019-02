Sanitat alerta del risc de pancreatitis de dos medicaments antitiroïdals

260x366 Quan del malestar se'n diu malaltia Quan del malestar se'n diu malaltia

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha alertat que s'han notificat casos de pancreatitis aguda associada a l'ús de carbimazole i tiamazole, dos fàrmacs indicats en situacions en què cal una reducció de la funció tiroïdal.

En una nota informativa, l'Aemps recomana també "evitar tant com sigui possible" l'ús d'aquests fàrmacs en dones embarassades, ja que recentment s'ha avaluat la informació disponible relacionada amb el risc de malformacions congènites associades al seu ús durant la gestació. En la majoria dels casos notificats de pancreatitis aguda, la suspensió del tractament va millorar la situació clínica del pacient. Per això, els pacients que desenvolupin aquesta patologia durant el tractament amb carbimazole i tiamazole, comercialitzats amb els noms de Neotomizol i Tirodril, han de suspendre "immediatament" el tractament i no tornar a ser tractats amb aquests fàrmacs.

Tot i que els resultats dels estudis epidemiològics no són homogenis, els de major grandària poblacional indiquen un increment de risc de malformacions congènites amb l'ús d'aquests fàrmacs durant l'embaràs. L'exposició durant el primer trimestre i l'administració de dosis més elevades es consideren factors de risc. Les malformacions notificades inclouen aplàsia cutània congènita, malformacions craniofacials, omfalocele (defecte en la paret abdominal en què els intestins, el fetge o altres òrgans surten de l'abdomen a través del melic), atrèsia esofàgica (part del esòfag no es desenvolupa adequadament), anomalia del conducte omfalomesentèric i defecte septal ventricular.

Si fos imprescindible el tractament durant l'embaràs, l'Aemps aconsella utilitzar la dosi mínima efectiva i dur a terme una estreta monitorització materna, fetal i neonatal. A més, s'ha d'advertir les dones en edat fèrtil de la necessitat d'utilitzar mètodes anticonceptius eficaços durant el tractament i d'acudir al metge en cas que vulguin planificar un embaràs.