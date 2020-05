Sanitat autoritza l'obertura de piscines en l'àmbit esportiu a la fase 1

El ministeri de Sanitat ha autoritzat que les piscines siguin un dels llocs on fer esport durant la fase 1, tal com indica l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dissabte. Aquesta nova norma indica què es pot fer als territoris que entren en fase 3 aquest dilluns, però també estableix algunes modificacions per a les fases 1 i 2. Fins ara s'establia a la fase 2 l'obertura de piscines per l'ús esportiu, però aquest dissabte s'ha ordenat que les mateixes condicions es permetin també a la 1.

Poden ser piscines tant a l'aire lliure com cobertes i hi podrà accedir qualsevol persona, per bé que es dona preferència als esportistes que tinguin llicència en modalitats aquàtiques com natació, salvament i socorrisme, triatló i activitats subaquàtiques. Caldrà concertar cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació i s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre a l'espai. Amb caràcter general, la pràctica s'haurà de fer individualment, però es permetrà un màxim de dues persones en les modalitats que així ho requereixin, sempre que no es produeixi contacte físic i es mantingui la distància de dos metres.

Pel que fa a l'aforament, es limita al 30%, tant durant la mateixa pràctica com en l'accés. Quan la piscina es divideixi en carrils, però, només podrà haver-hi una persona en cadascun, i s'habilitarà un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i compleixi les mesures de seguretat. Els esportistes podran anar amb entrenador en cas que sigui necessari, cosa que s'haurà d'acreditar prèviament, exceptuant les persones amb discapacitat o menors que requereixin d'acompanyant. Els vestuaris es podran utilitzar respectant les proteccions sanitàries i els espais comuns de les instal·lacions s'hauran de desinfectar al final de cada torn.

Així, en fase 1 les piscines per a ús esportiu s'inclouen com a instal·lació esportiva, que ja podien obrir per a la pràctica d'esports individuals. L'ús recreatiu de la piscina, com el de les platges, no es pot fer fins a la fase 2.