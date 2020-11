El ministeri de Sanitat comunica 368 defuncions, la xifra més elevada de la segona onada

El ministeri de Sanitat ha comunicat aquest divendres 368 noves defuncions per coronavirus, la xifra més elevada de les registrades des del mes d'abril, i que situa en 38.486 les defuncions des de l'inici de la pandèmia segons les dades oficials que publica el ministeri espanyol. L'increment de la letalitat, però, és fruit de "l'augment dels casos", ha apuntat aquest dijous el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en roda de premsa. "La letalitat va augmentant progressivament i així ho seguirem veient els pròxims dies", ha explicat Simón.

L'epidemiòleg ha detallat que la mitjana d'edat de les persones que moren ara és de 86 anys, mentre que durant la primera onada era de 83, i que "se segueix mantenint el patró de patologies greus" associades. En aquest sentit, Simón també ha explicat que, si bé les persones que ingressen a l'hospital són més joves, totes comparteixen quadres mèdics de "malalties molt greus prèvies".

Tanmateix, Simón ha volgut mostrar un bri d'esperança. Tot i que el seu missatge estava emmarcat en la "prudència", ha explicat que "ha baixat una mica la positivitat" de les proves PCR fetes a l'Estat, "un senyal que pot mostrar una evolució lleugerament favorable". Pel que fa al nombre de casos, aquest dijous se n'han afegit 21.908 a la llista oficial del govern estatal.

Pel que fa als brots actius, Simón ha dit que en aquests moments n'hi ha 1.526 a tot Espanya, dels quals poc més de cent a les residències, sobre les quals l'epidemiòleg ha insistit que "la situació és molt diferent" de l'inici de la pandèmia. De fet, el doctor ha insistit que els grups on hi ha més brots són "els estudiants adolescents i en període universitari" així com "els domicilis", és a dir, les reunions familiars. "Esperem veure aviat l'impacte de les noves mesures", ha assegurat Simón, que ha anticipat que "probablement" no serà necessari un confinament domiciliari a Espanya.

Vacuna a la primavera

Sobre la probabilitat de començar a vacunar tota la població a la primavera, com ha apuntat aquest dijous al matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de visita al País Valencià, Fernando Simón ha dit que si els pronòstics són favorables aquest vaticini es concretarà. Tanmateix, ha obert la porta a la possibilitat que, en funció de com evolucioni l'elaboració de les vacunes, això no passi fins a l'estiu. El que sí que ha reconegut Simón és que a partir de finals de desembre o principis de gener es podrà començar a vacunar la població de risc, com ja va anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, fa unes setmanes.