Estudien si una dona ingressada al País Basc s'ha contagiat del coronavirus

El departament de Salut basc estudia si una dona ingressada a l'hospital de Cruces ha estat contagiada pel coronavirus. La dona es troba en una unitat aïllada com a mesura de precaució, mentre el centre de microbiologia de Majadahonda estudia les anàlisis que se li han realitzat. L'únic que se sap es que es tracta d'una dona que recentment ha arribat de la Xina.

El possible cas basc arriba hores després que el ministeri de Sanitat afirmés que no hi ha cap persona contagiada d'aquesta nova pneumònia en territori espanyol, un cop descartats dos casos sospitosos. El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries espanyol, Fernando Simón, havia anunciat pels volts del migdia que s'estaven estudiant els quadres clínics de dues persones que havien viatjat recentment a Wuhan, la ciutat del centre de la Xina on va originar-se el brot. Ho havia comunicat després d'una reunió entre responsables del ministeri i tècnics per a l'elaboració d'un protocol d'actuació estatal. Les proves epidemiològiques, però, han constatat que cap d'ells presenta el patogen (que s'ha batejat provisionalment com a 2019-nCoV) al seu organisme.

Amb els resultats d'aquests dos casos a la mà, sumat al negatiu d'una passatgera que va arribar a Barcelona en avió procedent de Wuhan després de fer escala a Amsterdam, les autoritats sanitàries descarten que a Espanya hi hagi un sol cas del virus que ja afecta prop de 900 persones i 1 que ha provocat la mort de 26 més a la Xina.

Sanitat ha explicat que els dos casos descartats aquest divendres presentaven símptomes que encaixaven amb els del nou coronavirus, però que les probabilitats d'infecció eren "molt baixes". Amb tot, l'executiu espanyol ha traslladat a totes les comunitat autònomes la responsabilitat d'informar sobre qualsevol sospita de nous casos, ja que fonts governamentals admeten que hi ha una quinzena de ciutadans espanyols que resideixen a Wuhan. "No és impossible que arribin persones potencialment infectades, però el nombre no és prou alt per pensar que pugui produir-se una gran importació de casos", ha assenyalat Simón.

Espanya descarta que s'habilitin controls als aeroports i defensa que la possibilitat de transmissió a l'Estat "pot ser probable però molt baixa"

Malgrat el toc d'atenció, Espanya descarta que s'habilitin controls als aeroports tot i el possible increment de viatgers per la celebració de l'Any Nou Xinès, ja que cap dels aeròdroms espanyols té vols directes a Wuhan. No és una destinació turística freqüent –assenyalen fonts governamentals–, malgrat la possibilitat que puguin arribar a territori espanyol des de França, Itàlia i el Regne Unit, des d'on sí que s'hi pot viatjar sense fer escala. "Fins i tot a Wuhan és més probable encomanar-se d'una grip que del coronavirus", resolen des del ministeri.

Sanitat defensa que els centres sanitaris disposen de les mesures necessàries de protecció i control davant la confirmació d'un cas d'aquestes característiques. A més, ja s'ha posat en marxa un protocol d'actuació (detecció primerenca, vigilància epidemiològica, prevenció de transmissió i seguiment de l'entorn) davant l'aparició de noves sospites de contagi.

18 casos confirmats fora de la Xina

Tampoc l'Organització Mundial de la Salut ha recomanat cap mesura específica per als viatgers a la Xina, ni s'ha aconsellat l'aplicació de restriccions comercials. De fet, el comitè d'emergència de l'organisme va decidir dijous no declarar cap alerta internacional, com sí que va fer al juliol pel brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo.

El 31 de desembre les autoritats xineses van informar de 27 casos d'una pneumònia desconeguda, entre els quals l'únic punt en comú era l'exposició a un mercat de peix, a la ciutat xinesa de Wuhan. Alguns d'aquests presentaven complicacions de salut greus que havien començat amb febre, tos i ofegament. Poc després van identificar un patogen de la família dels Coronaviridae, que poden causar refredats comuns i que es transmeten per via respiratòria. Alguns dels virus del mateix tipus són el SARS (síndrome aguda respiratòria severa), que fa servir ratpenats com a reservoris, o el MERS (la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà), que fa el mateix amb camells i dromedaris.

El període d'incubació és d'entre 2 i 14 dies, però el pic més greu es dona als 5 o 6 dies des del contagi. Tot i que en un primer moment es creia que era zoonòtic –es transmetia d'animals a humans–, la Xina ha confirmat que també s'han transmès entre persones, però els contagis secundaris només s'han produït entre familiars molt directes i personal sanitari. Actualment, el criteri per a la identificació del coronavirus és "clínic i inespecífic", ja que pels símptomes pot semblar un refredat o una grip comuna.

Aquesta pneumònia també ha sortit de les fronteres del gegant asiàtic. En total, s'han confirmat 18 casos fora de la Xina, si bé tots els afectats es van contagiar allà: Tailàndia (5), Singapur (3), el Vietnam (2), el Japó (2), Corea del Sud (2), els Estats Units (2), Taiwan (1) i el Nepal (1). Per ara, la Xina ha ampliat l'aïllament en la zona on es va originar l'epidèmia de coronavirus i ha restringit els viatges a 10 ciutats de la província de Hubei, al centre del país, confinant així uns 33 milions de persones.