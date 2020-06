Sanitat registra 156 contagis nous en les últimes 24 hores i 32 morts en els darrers 7 dies

Després de tres dies seguis consecutius sense cap mort notificat per coronavirus a l'Estat –la sèrie total segueix congelada en 27.136 defuncions mentre es fan revisions i validacions dels casos–, el ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres que els positius nous per PCR detectats en les últimes 24 hores són 156, menys que ahir dimecres (167), però la xifra segueix superant el centenar després que dilluns i dimarts se'n registressin 48 i 84 respectivament.

La xifra total de contagiats a tot l'Estat ascendeix a 242.707, i dels 156 casos nous registrats, 72 corresponen a la Comunitat de Madrid i 27 a Catalunya. Pel que fa a la xifra de víctimes amb data de defunció compresa en els últims 7 dies, el total és de 32 decessos, 10 dels quals registrats a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Catalunya. A diferència de les xifres que facilitat el departament de Salut, el ministeri de Sanitat només compatibilitza com a víctimes de coronavirus els casos que van passar una prova PCR i no els sospitosos.

També segons les dades de Sanitat, fins avui han sigut hospitalitzades per coronavirus 124.536 persones (151 han estat ingressades durant l'última setmana) i 11.617 han passat per l'UCI (10 amb data d'ingrés en els últims set dies).

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, malgrat mantenir la sèrie total de defuncions encara "congelada", ha destacat que les "morts van a la baixa". Simón també ha emfatitzat que estan detectat i analitzant al voltant de "10.000" casos sospitosos al dia i que, malgrat que estan fent molts més tests, proves i cribratges, les dades mostren que la "tendència de contagis va clarament a la baixa", tant pel que fa als casos pels quals poden reportar l'inici de símptomes com els que són asimptomàtics.

Pel que fa la brot del País Basc, principalment a l'Hospital de Basurto, a Bilbao, amb fins a 29 contagis detectats, el doctor i portaveu ha afirmat que no té detalls de per què s'ha produït aquest brot, "però està clar que per haver sigut en un hospital pot haver sigut per diversos factors que s'han d'analitzar". "Sense tenir encara un informe del País Basc, no em puc aventurar a fer valoracions", ha afegit Simón.

104 casos importats des de l'11 de maig

Des de l'11 de maig, dels nous contagis registrats a l'Estat, 104 han sigut importats des de l'estranger. "Provenen de zones actives amb un nivell de transmissió alt, sobretot dels Estats Units o de l'Amèrica Llatina. Avui en dia només poden arribar viatges amb unes característiques molt concretes, com per exemple per raons laborals que impliquin la mobilitat entre fronteres. A Espanya, però, hi ha molta gent que podia estar fora del país i que estan tornant als seus domicilis. Es recullen les dades dels casos (en quin transport han vingut, quins contactes han tingut...) i se'n fa un seguiment i una quarantena que se sol·licita al viatger i, que en un percentatge elevat, les autoritats garanteixen que es compleixin". El doctor i portaveu ha assegurat que estan detectant "la majoria dels contactes" d'aquests casos importats.

20.000 casos més segons una revisió de la sèrie històrica

D'altra banda, segons les dades públiques al portal web del Centre Nacional d'Epidemiologia-Instituto Carlos III la sèrie històrica de contagiats s'enfila fins als 260.799 casos, tal i com ha publicat TV3 aquest dijous. Aquesta sèrie, que s'havia deixa d'actualitzar des de mitjans de maig, suposa un augment en el còmput global de gairebé 20.000 contagis detectats més dels que ha reportat el ministeri de Sanitat aquest dijous (242.707).

De fet, per data de notificació, a finals d'abril Espanya ja superava els 225.000 contagiats confirmats. A partir del 26 d'abril i fins a l'11 de maig (quan va canviar el sistema de vigilància), però, el ministeri de Sanitat va decidir incloure a la xifra del còmput total només els contagiats confirmats per PCR, malgrat que fins llavors també havia inclòs els positius en els tests d'anticossos, fet que va suposar que la xifra total baixés llavors i d'un dia per l'altre en gairebé 16.000 casos.

Ara, segons aquesta sèrie històrica de casos reportada per la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, a banda d'avançar en 10 dies el pic de contagis a l'Estat -situant-lo al 20 de març amb 10.269 casos-, també reporta que hi hauria casos que s'haurien detectat a Madrid, Catalunya i Andalusia a principis de gener, tot i que el primer cas confirmat a l'Estat es va conèixer el dia 31 de gener.

Fernando Simón ha volgut aigualir l'assumpte: "S'ha de ser prudent amb aquestes dades perquè tot i que estan obertes al públic, aquesta sèrie contempla casos de diversa naturalesa: asimptomàtics, notificats amb PCR, d'altres amb testos i alguns, en algun moment concret, amb diagnòstic de probabilitat i, per tant, no comparables als altres. Això fa que siguin dades que s'han corregir i netejar, un procés que està en marxa, per tenir les sèries netes segons la prova diagnòstica amb que es detecten els casos". D'aquesta manera ha volgut defensar que la sèrie que ofereix Sanitat a diari i que ell argumenta davant la premsa, malgrat no estar tancada del tot, és més "sòlida".

Pel que fa als casos contemplats en aquesta sèrie a principis de gener, concretament al dia 1, Simón ho ha atribuït a "possibles errors": "En aquesta sèrie també hi havia registrat algun cas del 2019 i, és més, un del 11 de l'11 del 1111. A vegades es fan errors quan s'introdueixen les dades, estem tractant de validar si els casos de principis del gener corresponen també a errors".

El doctor ha insistit en què s'ha de valorar "amb molta calma" els "casos aberrants" que trenquen la lògica. "En tot cas, si s'arriba a verificar que el virus circulava per Espanya abans dels primers casos detectats és possible que aquests casos estiguin relacionats. Però també podria ser que la data d'aquests casos siguin errònia. A mesura que les comunitats autònomes vagin corregint les dades, que no és fàcil, ho valorarem", ha sentenciat Simón.

De fet, des del Conselleria de Salut alerten que el Centro Nacional de Epidemiologia està revisant aquesta sèrie publicada per possibles errors i que es probable que la retirin del seu portal web.