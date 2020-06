Més de la meitat dels 130 nous contagis per coronavirus provenen de la Comunitat de Madrid

El ministeri de Sanitat ha detectat 130 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores i més de la meitat, 75 d'ells, han estat notificats per la Comunitat de Madrid. A Catalunya, la xifra és sensiblement inferior, amb només 21, tot i que segueix la segona zona més afectada de l'Estat. Les dades actualitzades d'aquest dissabte eleven la xifra total d'afectats per la Covid-19 a 243.605 persones. Un dia més, les dades del ministeri no recullen cap modificació en la xifra global de morts per la pandèmia, que segueix estancada en 27.136 defuncions. D'aquestes, 27 corresponen a l'última setmana, 7 de les quals també són de la Comunitat de Madrid. Hi ha nou comunitats sense cap mort en la darrera setmana.

A més, en l'última setmana 125 persones han precisat hospitalització i 7 han estat ingressades a UCI's, de manera que el total d'hospitalitzats per coronavirus és de 124.622 i el d'ingressats a la UCI, de 11.619. Hi ha tretze comunitats sense cap entrada en aquestes unitats en la darrera setmana. La Comunitat de Madrid continua sent la regió que amb més morts per coronavirus notificats, amb 8.691, seguit de Catalunya, 5.587 i Castella-la Manxa, 2.945. El mateix rànquing es repeteix amb el nombre de positius amb 70.398 a Madrid, 59.706 a Catalunya i, 17.776 a Castella-la Manxa.