L'alcalde de Sant Adrià alerta que les operacions antidroga a Barcelona empenyen els addictes a la Mina

"L'endemà de l'operació antidroga al Raval, la sala de punció de la Mina tenia 100 usuaris més. És automàtic". L'alcalde socialista de Sant Adrià del Besòs, Joan Callau, ha comparegut aquest divendres al Parlament amb aquesta denúncia, on ha presentat una moció que busca "solidaritat" de tots els partits i solucions per al barri de la Mina, que ha viscut un increment exponencial d'addictes en els últims anys. "La Mina no es pot convertir en l'espai en el qual la ciutat de Barcelona expulsa molts dels seus problemes", ha lamentat el diputat socialista Raül Moreno, que ha presentat una iniciativa parlamentària del partit per buscar solucions per al barri.

Des de 2006 fins a 2018, els usuaris del local de punció (un servei perquè els addictes no hagin de punxar-se al carrer) han passat de 741 a 3.909. En el mateix sentit, l'evolució del programa públic d'intercanvi de xeringues (que té per objectiu reduir les possibilitats de contagis) ha passat de 55.896 xeringues lliurades el 2009 a 182.808 xeringues el 2017. "No pot ser que un barri d'uns 10.200 habitants tingui més consums que tota la ciutat de Barcelona, amb més d'un milió i mig d'habitants", ha assegurat Callau.

Segons dades de l'Ajuntament, el 67,2% dels usuaris atesos a la sala de la Mina són barcelonins i només el 2,5% són de Sant Adrià, mentre que la resta prové d'altres municipis. "Hi ha una relació directa entre l'augment de la pobresa i el de consum de drogues", ha informat Callau, tot i que també ha lamentat que "de vegades, quan Barcelona pressiona contra les drogues, rebem els altres". "A Sant Adrià tenim la sensació que ja li està bé a tothom que aquestes coses es quedin totes a Sant Adrià", ha recriminat el socialista.

"La Mina necessita una acció coordinada", ha insistit Moreno. És per això que l'alcalde reclama reunir-se amb els representants públics "al més alt nivell" per trobar solucions. "Combatre les drogues és difícil, però comencem a treballar almenys per recuperar l'espai públic", ha reclamat l'alcalde. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi més presència policial al barri: "Treballem molt bé amb els mossos, però són pocs". Proposa, com a mesura, una presència policial de 100 agents a la zona.

Habitatge i ocupació

A banda del repunt en el consum de drogues, Callau també s'ha referit al problema de l'habitatge. Segons ha explicat, en el barri hi ha 643 habitatges (el 4,4% del total del municipi) de lloguer social. 178 famílies de les 182 que tenen un contracte de lloguer dels habitatges propietat de l'Ajuntament reben ajudes, i el 82,4% paguen entre 5 i 150 euros al mes. No obstant això, les famílies tenen un deute pendent que ascendeix a 2.226.000 euros el 2018. El consistori, ha explicat, fa un "esforç" econòmic perquè es continuïn prestant els serveis comunitaris a les finques, "perquè realment hi ha molta pobresa". "Només una empresa d'ascensors vol treballar a la Mina", explica l'alcalde per donar una idea de les condicions que hi ha en aquesta zona.

En aquest sentit, l'Ajuntament es troba amb problemes per millorar les taxes d'ocupació a la Mina. "Costa trobar persones amb titulació", explica: "El problema el tenim amb les persones que no tenen cap mena d'estudis". Un 27% de la població al barri no té estudis primaris, i l'absentisme escolar a secundària és del 76,9% (el 40% a primària).

En la moció presentada per Callau aquest dijous al Parlament, el grup municipal socialista reclama "suport econòmic i compromís" per fer front a les necessitats del barri. "Quan semblava que la situació mostrava una tendència a la normalització, la crisi econòmica iniciada el 2008 va fer tornar a situacions d'anys enrere, reproduint problemes que esdevenen crònics", assevera l'escrit. "No ens podem especialitzar en drogues i pobresa", ha reclamat l'alcalde.