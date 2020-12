Els barris barcelonins de Sant Andreu, Sant Antoni i Horta tindran recollida de residus porta a porta el 2022

Els barris barcelonins de Sant Andreu, Sant Antoni i Horta tindran un sistema de recollida de residus porta a porta implementat abans del 2022. L'èxit de la prova pilot de Sarrià -on el sistema funciona des de fa gairebé tres anys i s'ha passat d'un índex de recollida selectiva del 37,7% a un del 60%- encoratja l'Ajuntament de Barcelona a apostar per aquesta fórmula i, després de passar per Sant Andreu, Sant Antoni i Horta, ampliar-la en un futur a tota la ciutat. De moment, els terminis marcats pel regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, són tenir el sistema implementat a Sant Andreu aquest estiu i als altres dos barris a la tardor, i arribar així a principis de 2022 amb 100.000 barcelonins que podran deixar de manera ordenada la brossa a la porta de casa.

651x366 Barris afectats per l'amplicació del sistema de recollida porta a porta / AJUNTAMENT DE BARCELONA Barris afectats per l'amplicació del sistema de recollida porta a porta / AJUNTAMENT DE BARCELONA

El sistema de recollida de residus porta a porta implicarà que desapareguin la majora de contenidors i que la brossa es reculli de manera individualitzada. Com ja es fa en diversos pobles de Catalunya i al barri de Sarrià, es recolliran depenent del dia un tipus de residus en concret, cosa que fomentarà el reciclatge. Concretament, el rebuig es recollirà un dia a la setmana, els envasos dos dies a la setmana, el paper i el cartó un dia, l'orgànic tres dies, el vidre es mantindria amb contenidors en alguns barris i el tèxtil, que agruparia sobretot mascaretes, set dies a la setmana. Tot i que desapareixeran la majoria de contenidors, Eloi Badia ha obert la porta a implementar contenidors intel·ligents, que es podrien utilitzar amb una targeta individualitzada.

Horitzó del 55%

Cada barceloní genera uns 500 quilos de residus cada any, i d'aquests només se'n reciclen el 38%, un índex de recollida selectiva que fa anys que està estancat a la capital catalana. Actualment dues terceres parts dels residus plàstics van al contenidor de rebuig i només es recicla un terç del residu orgànic. "I per assolir els objectius que marca la directiva europea d'una recollida selectiva del 55% el 2025 cal fer aquest canvi de model per fer augmentar el reciclatge a la ciutat", ha apuntat Badia, que ha recordat que la recollida selectiva és "més econòmica i més neta", i que al mateix temps es reduiran les olors i s'augmentaran tant els espais públics -s'eliminaran uns 900 contenidors- com els nivells d'ocupació -es crearan nous llocs de feina-. En aquest sentit, Badia ha precisat que arribar al llindar del 55% d'una recollida selectiva permetria reduir entre un 38% i un 40% les emissions derivades de l'abocador i la incineradora.



Per a l'economia de l'Ajuntament, el porta a porta també significarà un estalvi. Badia ha especificat que la recollida individualitzada representa un benefici per al consistori de 21 euros per persona, més de 17 milions d'euros en el còmput global de la ciutat. "Reciclar és més barat", ha dit Badia, que ha afegit que "portar tones de residus a incinerar és més car que reciclar o reutilitzar". Per aquest motiu, ha fet una crida a fomentar l'economia circular: "Hem de fer del residu una oportunitat".

Aquest matí Badia ha donat el tret de sortida a la implementació del sistema de recollida de residus porta a porta a Sant Andreu, Sant Antoni i Horta, però perquè els ciutadans d'aquests barris en notin els efectes encara queden uns mesos. Badia ha explicat que a partir d'avui iniciaran un procés de treball comunitari amb associacions veïnals per concretar com i on s'establirà el nou sistema. Això sí, ha assegurat que abans del 2022 el porta a porta no només serà una realitat a Sarrià, ja que s'haurà ampliat a aquests tres barris més.