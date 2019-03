Sant Andreu es mobilitza contra l’especulació immobiliària

"A Sant Andreu estan aterrant els fons voltor i les grans immobiliàries, i cada cop hi ha més desnonaments invisibles", ha denunciat aquest dissabte Roger Ramírez, portaveu dels veïns afectats del carrer Pons i Gallarza, al barri barceloní de Sant Andreu. Ramírez, que ha fet una crida a "no resignar-se" ha parlat després de la manifestació d'unes 300 persones als carrers de Sant Andreu. La mobilització, durant la qual s'han pogut sentir crits com "Fora especuladors del barri" o "Sant Andreu no està en venda", ha acabat davant la seu del districte: "Volem interpel·lar les administracions públiques perquè usin els seus instruments per protegir la gent del barri".

La família de Ramírez és una de les afectades pel canvi de propietat d'unes petites cases del barri que tenen més de cent cinquanta anys. Segons denuncien els veïns, el nou propietari, l'empresa Vermonta, SL, els ha ofert diners a canvi de marxar. El seu objectiu, segons denuncien els veïns, és enderrocar les actuals casetes per aixecar-ne de noves. A alguns dels inquilins ja se'ls ha acabat el contracte de lloguer i la propietat no els l'ha renovat.

En els parlaments també hi ha intervingut Nerea Porcel, en representació del Sindicat d'Habitatges de Sant Andreu: "Et fan fora d'allà on ets sense deixar-te opció a quedar-te", ha denunciat. I ha afegit: "Les dones són les primeres protagonistes [en el problema dels desnonaments] amb persones a càrrec". La coportaveu del Sindicat de Llogateres, Alexandra Francès, ha advertit: "Tenim un problema molt greu, ja que es prioritza l'especulació per sobre del dret de les persones". Els organitzadors de la manifestació han fet una crida als assistents a participar en la pròxima mobilització en favor del dret a l'habitatge que se celebrarà a Barcelona el 6 d'abril sota el lema "Punxem la bombolla del lloguer".