Sant Antoni: més trànsit davant l’escola

L’única escola pública de Sant Antoni, la Ferran Sunyer, es considera perjudicada per l’entrada en funcionament de la superilla del barri. En primer lloc perquè el carrer Viladomat, on és situada, ha passat a acollir més volum de trànsit perquè és una via bàsica. I, com a afegitó, la nova línia de bus V9, que ara baixa per aquest carrer, té la parada d’origen i de final just davant el centre educatiu. Aquesta qüestió s’intenta solucionar ara i, de fet, el govern municipal ja va admetre en l’últim ple del districte que estudiava que la nova línia de bus, que es va estrenar al juny, introdueixi canvis com pujar per Calàbria -ara ho fa per Entença-, cosa que resoldria les queixes dels veïns, que lamenten que se’ls eliminés la connexió entre el CAP Manso i l’Hospital del Sagrat Cor, però que contradiu l’esperit de les superilles de concentrar el trànsit per les vies bàsiques. El possible canvi encara no s’ha concretat i, de moment, s’analitza el traçat actual.

“La superilla no està sent positiva per a l’escola”, resumeix Dani Vidal, director de l’Escola Ferran Sunyer, que diu que ara hi ha més congestió davant el centre. Segons càlculs municipals, les pacificacions previstes a Sant Antoni poden acabar comportant que Viladomat passi dels 10.000 vehicles diaris als 17.000, tot i que ara la xifra se situa, calculen, en uns 14.000.

Per al director de Model Urbà, Ton Salvadó, el guany d’espai s’ha d’entendre com un tot, perquè els veïns que viuen en vies que concentraran més trànsit seran a prop de zones pacificades. “Cal una mirada global del guany que representa per a la ciutat”, diu. Els responsables del projecte defensen que els beneficis per als veïns són molt més grans que les afectacions, i que el volum de trànsit de Viladomat continua sent inferior al de carrers pròxims.