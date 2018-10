Sant Cugat allotja en un hotel una família desnonada

Sant Cugat del Vallès és el municipi català on es paga més pel metre quadrat i també la població amb la renda per càpita per elevada. Però, tot i això, cada cop són més els santcugatencs -nascuts a la ciutat o nouvinguts- que n’han de marxar perquè no poden fer front als elevats preus de l’habitatge de lloguer, segons constata el Sindicat de Llogaters de la ciutat, que denuncia que només en els últims quatre anys el preu del lloguer a la ciutat s’ha enfilat un 40%.

La situació posa en risc famílies com la de Tayeb Ayt Lfagyh, de 38 anys, la seva dona i els seus dos fills. En Tayeb porta 15 anys vivint i treballant a Sant Cugat, i els últims quatre ha estat en un pis de lloguer a l’avinguda Catalunya pel qual pagava 350 euros al mes. El matrimoni pagava en metàl·lic la renda fins fa un mes, quan els van fer fora. “A banda de no haver fet cap de les millores que li demanàvem, ens vam assabentar que [el propietari] tenia la llum punxada i ens volia apujar el lloguer a 600 euros”, expliquen.

La família Ayt Lfagyh no ha pogut anar a judici perquè no tenen cap comprovant dels pagaments, i van haver de recórrer als serveis socials de l’Ajuntament. “Allà ens van suggerir que busquéssim pis fora de Sant Cugat perquè no podríem trobar res amb el meu sou de 800 euros -en Tayeb és l’únic que treballa- i ells no disposaven de cap pis de lloguer social”, lamenta. Mentrestant, l’Ajuntament els va oferir una solució provisional que se’ls acaba demà: reubicar-los a l’Hotel Ric de Sabadell, lluny de l’escola dels seus fills. La família qualifica d’“indignes” les condicions en què han estat durant 24 nits: “Dormim tots quatre en una habitació amb tres llits, no tenim cuina ni nevera i el lavabo és compartit”. “Només vull un pis on poder viure pagant-ne el lloguer. No vull que em regalin res”, insisteix. Demà té una reunió amb els serveis socials, que li notificaran que li allarguen l’estada a l’hotel. Però es pregunta fins quan. Per fer visible el cas d’en Tayeb, un centenar de persones van reclamar ahir solucions urgents a l’Ajuntament.

La delegació del Síndic a Sant Cugat explica que demà tenen una reunió amb l’alcaldessa del municipi, Carmela Fortuny, a qui traslladaran les seves queixes i exigiran solucions immediates. “S’acosten les eleccions municipals, així que no volem promeses a llarg termini, volem solucions immediates i que l’Ajuntament creï equips de mediació entre propietaris i llogaters”, remarca la representant de la delegació del Síndic, Mariona Sòria. L’Ajuntament va declinar fer cap declaració a l’espera dels acords a què s’arribi en aquesta trobada.

El cas d’en Tayeb, però, només és un dels molts que passen arreu. Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, alerta que “s’està creant una nova bombolla immobiliària que ara afecta el preu del lloguer dels pisos”, i que està fent “insostenible” la situació a què se sotmet els llogaters. El Síndic entén que el problema rau en la legislació vigent, que “dona molt de poder a l’especulador i al propietari i deixa indefens el llogater”. El Síndic de Sant Cugat recorda que al municipi la situació és especialment greu: “Tot i tenir 90.000 habitants, només disposem de 500 habitatges de lloguer social, mentre que la demanda s’ha multiplicat per 2,5 des del 2013”.