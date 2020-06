L'Escola Sant Esteve de Guiables, al Pla de l'Estany, detecta un possible cas de contagi entre el professorat

L'Escola Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls (Pla de l'Estany), ha comunicat al departament d'Educació que una mestra podria tenir el covid-19. Segons ha explicat la directora del centre, Anna Gai, aquest dimarts la professora va avisar que havia passat mala nit i que tenia febre: "Com que eren símptomes compatibles amb el covid-19, vam activar el protocol i vam avisar l'inspector i l'ajuntament". El dilluns la professora va fer classe amb dos grups de quatre infants de sisè de primària i, segons la directora, en tot moment van complir les mesures:"Vam separar els vuit alumnes en dos grups, es va mantenir la distància física, amb mascareta i vam fer servir gel. L'inspector ens ha dit que si es va complir tot, hi ha poc perill de contagi", ha afirmat.

Ara el departament està pendent dels resultats de la PCR de la mestra. "Si surt positiva, es deixarà d'oferir el servei presencial a l'escola i es continuarà només amb l'activitat telemàtica. Però si surt negativa l'escola recuperarà les sessions al centre", ha indicat el delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, que també ha assegurat que s'ha complert el protocol. Les instruccions que el departament va enviar a les escoles marquen que si un treballador presenta simptomatologia no ha d'anar a treballar i s'ha de posar en contacte amb la direcció.

L'equip directiu de l'escola va parlar amb les famílies dels nens que havien estat amb la professora, i els va demanar que no els portessin a l'escola. "Fins dilluns vinent no estava previst que tornessin més alumnes. I aquesta setmana mantindrem l'escola oberta, sense alumnes, fins que sapiguem els resultats", ha assenyalat la directora.

"Et preguntes si es podia haver evitat"

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, ha indicat que ha parlat amb algunes de les famílies dels nanos que van fer classe amb la professora i que estan preocupats. "Érem un municipi que teníem un risc pràcticament zero, no havíem tingut casos. Tot i que es van complir les mesures de seguretat a l'escola, et preguntes si ens ho podíem haver estalviat", admet fent referència al fet de d'obrir les escoles. En aquest sentit, reconeix que ara entén més la postura de l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, que s'ha negat a obrir el centre de la població perquè no podia garantir la seguretat. "Potser si ho hagués fet jo també, ara no estaríem així".

L'alcalde està pendent dels resultats de la PCR però sí que ha deixat clar que aquest any, al municipi, no hi haurà casal d'estiu: "Tinc por que hi hagi més contagis i, a més, els ajuntaments estem assumint un risc i una responsabilitat molt bèstia. És una malaltia molt greu i hem de protegir-nos", ha clamat.

Pel que fa al centre, Terés ha certificat que s'ha desinfectat en profunditat i ha demanat ajuda a la conselleria per fer front a les despeses: "Entre els estralls del temporal Gloria i els protocols de neteja, ens estem quedant sense pressupost".