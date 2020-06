Estrany, rar, atípic o "una merda". Aquests són alguns dels adjectius utilitzats pels palamosins per descriure el Sant Joan més diferent de la seva història. Una revetlla que, cada any, simbolitzava el tret de sortida de la seva festa major i que aplegava milers de persones al poble. Però aquesta tarda presentava un aspecte diferent: no hi ha barraques, ni focs artificials, ni fogueres, i als carrers hi ha la meitat de gent que solia haver-hi.

"Un Sant Joan sense barraques no és Sant Joan", lamenta l'Aina, que és a la platja amb les seves amigues Ivet, Joana i Carla acabant de planificar la nit. Soparan al jardí de casa la Joana i després tornaran a la sorra, on han quedat amb la resta de la seva colla, que tenen entre 16 i 18 anys. "Els altres anys el poble estava ple, venia gent de tot arreu. Però aquest any som bàsicament els del poble i els de les segones residències", comenten.

651x366 Un grup de joves es prepara per passar la revetlla a la platja de Palamós / DAVID BORRAT Un grup de joves es prepara per passar la revetlla a la platja de Palamós / DAVID BORRAT

A causa de la crisi sanitària l'Ajuntament ha hagut de suspendre moltes activitats per evitar les aglomeracions. I ha concentrat els espectacles al parc de l'Albareda, on es necessita entrada anticipada per accedir-hi, tot i que és gratuïta. "Així ens assegurem que controlem l'aforament", assenyala l'alcalde, Lluís Puig, mentre de fons se sent l'espectacle de màgia de Sebas Comedy. Tot el públic està assegut en cadires col·locades en grups de dos o de quatre i separades de la resta. Més de la meitat són plenes d'infants amb els pares o avis, que intenten controlar que els més petits no es moguin del seient.

Concerts itinerants i sense fogueres

Per tal de poder oferir música en directe sense que això suposi un risc, l'Ajuntament ha organitzat un concert itinerant cada dia. Avui li toca el torn als bisbalencs Coi Els Montgrons, que oferiran la seva rumba dalt d'una plataforma que passarà pels carrers principals. "Ja que no es pot ballar en espais públics, animem a tothom a sortir al balcó", afegeix l'alcalde, que també exposa per què han decidit mantenir els parcs i la platja oberts durant la nit, a diferència d'altres municipis com ara Barcelona. "Creiem que tancar-los seria contraproduent, perquè són els espais més amplis i amb més superfície. I si no s'acumularia la gent en altres llocs i hi hauria més risc".

Una obertura que han agraït, especialment, els més joves del poble, la majoria dels quals passaran la nit a la platja. Ara bé, ni a la sorra ni enlloc es podran fer fogueres: aquest any les han prohibit per evitar que s'acumulin persones sense mantenir les distàncies.

"Hem quedat amb els cosins per sopar a casa, que per haver d'anar amb mascareta i patir per si hi ha massa gent preferim no sortir", indica el Joan, veí de La Fosca, que va carregat amb una coca. Pel seu costat passen la Dolors i el Josep, dos jubilats. "Encara ens fa por sortir. Per això ens quedarem a casa i ho celebrarem plegats", diu ell. "Ni el coronavirus pot esborrar la màgia de Sant Joan, i hem d'intentar celebrar-lo com es pugui, encara que sigui sense focs ni fogueres", afegeix ella, que resumeix l'ambient que es respirava al poble: entre la resignació i la resiliència per celebrar una revetlla i una festa major encara que estiguin descafeïnades per culpa del coronavirus.