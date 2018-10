Sant Llorenç rep una onada de solidaritat

“On puc ajudar?” Aquesta era una de les frases més sentides ahir al poble de Sant Llorenç, l’epicentre de la tragèdia que ha assolat el Llevant de Mallorca en forma d’una gran torrentada que de moment ja ha provocat 12 morts. Aquest dijous al poble hi havia una altra onada, però no era d’aigua i fang, com la de dimarts, sinó de solidaritat. La que configuraven les desenes de voluntaris que van presentar-se al poble per ajudar a netejar les cases i els carrers.

L’ambient, però, era seriós. Els equips de rescat havien trobat al migdia els cossos d’una dona i d’un home al municipi d’Artà, amb la qual cosa s’elevava a 12 el nombre provisional de víctimes. Tot apunta que es tracta dels cadàvers de la parella de nacionalitat alemanya desapareguda a la zona de Son Serra de Marina durant el fort aiguat de dimarts. De moment, entre les víctimes hi ha sis ciutadans estrangers i sis mallorquins.

Mentrestant, els serveis de recerca continuen buscant l’últim desaparegut confirmat, el nin de cinc anys que era al cotxe amb la seva mare, trobada morta a l’interior del vehicle, després que només hagués aconseguit salvar la filla de set anys abans que l’arrossegués la riuada. A última hora la Guàrdia Civil confirmà que els efectius que treballen a la zona del torrent de ses Planes, a Son Carrió, trobaren objectes que podrien pertànyer al nin, la cerca del qual continuarà intensament divendres al matí.

En total s’han mobilitzat uns 900 efectius entre la Unitat Militar d’Emergències (UME) -que desplegarà 200 persones-, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les locals, els bombers, el SAMU, la Creu Roja, membres de l’Institut Balear de la Natura o la direcció general d’Emergències.

Però, al marge dels serveis dels cossos públics de seguretat, el que destaca aquests dies és l’enorme solidaritat que està rebent Sant Llorenç. Una quinzena d’agrupacions de Protecció Civil de diversos municipis i centenars de voluntaris varen arribar ahir al poble proveïts de pales, escombres i vestimenta adequada per ajudar en les tasques de neteja de carrers i cases.

“En total, tant de Protecció Civil com de voluntariat, tenim unes 500 persones al carrer”, declarava el batle, Mateu Puigròs, ahir al migdia abans d’ordenar a diversos membres de la brigada municipal que es col·locassin les banderes a mig pal en senyal de dol per totes les víctimes. Curiosament, Sant Llorenç, el poble més afectat, ha sigut l’últim a complir amb aquest protocol. “La veritat és que ni hi havíem pensat, en les banderes, perquè estam immersos a recuperar la normalitat i atendre els veïns”, va afegir Puigròs. El gest protocol·lari gairebé coincidia amb l’última fase de neteja de la plaça de l’Ajuntament, convertida en un salvatge torrent durant la tarda-nit de dimarts. Potser aquest és el primer punt que recupera la normalitat, a l’espera que s’hi replanti l’arbrat i es reposi el mobiliari urbà.

Altres carrers donen una imatge més dantesca i són el plató de llançament de les notícies de nombrosos mitjans audiovisuals per relatar la tragèdia que es viu en aquesta part del Llevant de Mallorca, amb el poble de Sant Llorenç com a població que més ha patit les conseqüències del desbordament de torrents, sense oblidar Artà, Son Carrió i part de la zona marítima de s’Illot.

Ahir, a més de quilos i quilos de fang, els veïns afectats treien al carrer caramulls de mobles, electrodomèstics i elements decoratius que han quedat inutilitzables a causa de la torrentada. A gairebé totes les llars hi queda la marca de fins on va arribar durant diverses hores el nivell de l’aigua, que varia en funció de la ubicació. La part més alta de la vila va veure passar de llarg l’onada de fang que va malmetre els barris més pròxims als desguassos naturals que creuen el poble.

Però, sens dubte, una de les imatges del dia eren les desenes i desenes de voluntaris, la majoria joves, afanyant-se a ajudar en la neteja viària. Als pobles de la comarca s’han habilitat alguns punts on la gent pot dur objectes de primera necessitat com mantes, llençols, aliments no peribles, productes de neteja i ormeig per poder retirar el fang, entre altres materials. El perímetre urbà de la vila ha quedat col·lapsat pels vehicles del voluntariat, i el mateix passarà avui, ja que el 112, que coordina els treballs, va informar ahir que la quota ja està coberta i que ara ja només s’accepten peticions per al cap de setmana.

“Anava cap a Manacor per comprar-me un vestit, però en passar prop de Sant Llorenç i veure la carretera enfangada amb cotxes destrossats a ambdós costats he començat a plorar i he pensat que la gent necessitaria ajuda”, explicava Yolanda Blázquez, una d’aquestes voluntàries, que viu a Cala Millor. “He tornat a casa a cercar unes botes, una granera i una pala i he anat cap a Sant Llorenç. Quan hi entrava, em resultava difícil reconèixer el poble. En arribar a la plaça de l’Ajuntament he demanat què podia fer i he ajudat a netejar els jutjats de pau. He vist un munt de gent solidària, però també molta tristor als ulls i al cor de la gent. És una veritable tragèdia”.

Al carrer, la gent també explicava els moments de pànic viscuts dimarts. Com Cati Pol, que amb els seus dos fills, de 18 anys i 11 anys, intentà entre crits de por, subjectar la porta de casa mentre veien com la riuada s’enduia el seu cotxe i, al seu darrere, tres més. “A les sis de l’horabaixa l’avinguda d’aigua feia por, amb tota classe de fems i de cotxes”, explica aquesta veïna, que més tard va ajudar a rescatar i va acollir un matrimoni d’alemanys que es dirigien cap a Cala Rajada. “Els tinguérem a casa durant una hora i mitja, tapats amb mantes, fins que la Guàrdia Civil els va evacuar a un punt de trobada”, relata. És una de tantes històries, com la de la família que va acudir a la casa veïna, on una dona gran que vivia sola estava asseguda amb l’aigua gairebé al coll, sense esperança.

Tampoc va passar per alt la visita dels polítics després de la gran tempesta, com la de Pedro Sánchez, a qui algun veí retreu que “no agafàs una pala” i ajudés. Avui Sant Llorenç tornarà a ser el centre dels informatius amb la visita dels reis, que tenen previst visitar la zona després de la desfilada militar i la recepció oficial a Madrid. Els veïns i voluntaris, però, continuaran netejant i els serveis d’emergència buscant per tota la llera del torrent el nin desaparegut. No se sap encara si serà la víctima número 13, el punt final de la tragèdia.