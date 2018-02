El gimnàs social Sant Pau busca 15.000 signatures per quedar-se al Raval

El gimnàs social Sant Pau torna a la batalla per garantir la seva supervivència. Després d'aconseguir allargar el contracte de lloguer de l'immoble fins al 2020, busquen ara una solució definitiva que els permeti quedar-se al Raval, on donen servei a 1.200 socis, 700 de manera gratuïta.

En concret, els impulsors del gimnàs plantegen a l'Ajuntament la compra de l'edifici on està situat l'equipament i la creació de 50 pisos públics per evitar l'expulsió de veïns i alhora mantenir l'acció solidària del Sant Pau. Per a fer-ho, necessiten tirar endavant una iniciativa ciutadana que requereix de 15.000 signatures per prosperar. Es tracta del mateix mètode que va fer servir la plataforma ZOO XXI per demanar una transformació radical del Zoo de Barcelona. Els responsables del gimnàs han habilitat més d'una setantena de punts de recollida de signatures perquè tots aquells que estiguin empadronats a la capital catalana pugui cedir la seva firma i evitar que el 2020 el gimnàs hagi de tancar.

Un gimnàs rescatat pels treballadors

L’aventura d’aquesta iniciativa sense ànim de lucre va començar ara fa quatre anys. El 2012 el Gimnàs Sant Pau era un centre esportiu ple de deutes, abocat a la ruïna i al tancament. Els seus propietaris se’n volien desfer i un grup d’empleats veterans -portaven 25 anys a l’empresa-, van decidir salvar-lo i fer-se’n càrrec en forma de cooperativa. Morera, fill de la dona de la neteja del gimnàs, s’hi va afegir. “Vam comprar-lo per un euro més un deute de 60.000 euros”, diu Ernest Morera, membre de la cooperativa.

Van començar aleshores un camí ple d’obstacles, que van anar salvant amb la convicció que la seva missió principal era escoltar el barri i donar resposta a les seves demandes. Quatre anys després, Morera celebra que la màgia del seu projecte rau en els petits detalls que fan del gimnàs “un lloc amb ànima”, i que inclouen iniciatives com ara allargar els horaris durant el Ramadà perquè els musulmans puguin anar al gimnàs havent sopat, incorporar vestidors per a transsexuals, permetre la matriculació al centre sense tenir els papers regularitzats o els descomptes per al col·lectiu dels manters. “També l’accés dels adolescents a canvi d’un seguiment del rendiment escolar o els més de 400 nens en risc d’exclusió social i 300 persones més de col·lectius desfavorits que cada any gaudeixen de tots els serveis del gimnàs”, afegeix. Gràcies a tot això, diu Morera, el gimnàs “dóna servei a un 65% d’immigrants, a socis sense sostre i a les senyores Maria de tota la vida”.